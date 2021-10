Votre argent : Vous avez des actifs à l’étranger ? Vous devez produire une déclaration de revenus

Il faut noter que l’annexe FA vise simplement la divulgation concernant les actifs étrangers.

La loi sur l’impôt sur le revenu oblige les personnes qui « résident habituellement en Inde » à déposer un RTI si, à tout moment au cours de l’année précédente, elles détiennent des actifs situés en dehors de l’Inde. Une personne est dite « résident ordinaire en Inde » si elle a résidé en Inde pendant au moins deux exercices sur 10 ou pendant 730 jours ou plus au cours des sept exercices précédents. Par conséquent, si vous résidez habituellement en Inde et que vous êtes propriétaire bénéficiaire ou bénéficiaire d’actifs étrangers, vous devez alors divulguer les détails concernant ces actifs étrangers dans l’« Annexe FA » du RTI.

Notamment, un « bénéficiaire effectif » à l’égard d’un actif étranger est une personne qui a fourni la contrepartie de l’actif étranger, que ce soit directement ou indirectement, pour son bénéfice immédiat ou futur ou celui de toute autre personne. Séparément, un « bénéficiaire » est une personne qui, bien que, n’a pas payé pour l’actif, mais tire le bénéfice de l’actif au cours de l’exercice.

Que sont les actifs étrangers ?

Les actifs étrangers comprennent les comptes de dépôt étrangers, les comptes dépositaires étrangers, les actions étrangères et les intérêts de la dette, les contrats d’assurance ou de rente avec valeur de rachat à l’étranger, les intérêts financiers dans toute entité en dehors de l’Inde. Tout bien immobilier ou immobilisation détenu en dehors de l’Inde ou tout autre compte situé en dehors de l’Inde, dans lequel on a le pouvoir de signature, entre également dans ce critère. En fait, toute fiducie créée à l’étranger, dans laquelle une personne est fiduciaire, bénéficiaire ou constituant, est également classée comme « actif étranger » aux fins du RTI. Ces actifs doivent être déclarés sous le titre spécifique de l’annexe FA.

Tout revenu provenant d’une source étrangère non mentionnée ci-dessus devra également être mentionné dans ladite annexe. Par exemple, une somme d’argent reçue d’un ami résidant en dehors de l’Inde sur votre compte bancaire étranger fera partie des revenus de source étrangère. De même, les loyers perçus sur des biens situés à l’étranger sont également des revenus de source étrangère.

Que signifie cette divulgation ?

Les détails recherchés par le service des impôts, concernant les avoirs étrangers, comprennent le solde maximal du compte/investissement au cours de la période comptable, le solde de clôture/valeur de clôture de l’investissement à la fin de l’année, les intérêts payés ou crédités sur un compte bancaire étranger, le produit brut provenant de la vente d’investissements en monnaie indienne, du coût des biens immobiliers, des revenus qui en découlent, etc.

les revenus qui en découlent doivent être soumis à l'impôt selon la rubrique/l'annexe pertinente du RTI (c'est-à-dire les gains en capital, les biens immobiliers, d'autres sources, etc.)

Que devrais tu faire?

En conclusion, si un individu n’a pas de revenus dépassant la limite d’exemption de base, mais possède des actifs étrangers, il devra déposer un RTI pour divulguer les détails de ces actifs et des revenus connexes. Ainsi, même les personnes âgées qui n’ont pas de revenus imposables mais qui sont bénéficiaires d’actifs situés en dehors de l’Inde achetés par leurs proches, devront faire les déclarations prescrites dans la déclaration de revenus applicable.

Pour éviter les tracas juridiques, il est dans le meilleur intérêt des particuliers résidents de divulguer leurs actifs mondiaux et leurs revenus mondiaux, même s’ils ne sont pas reçus en Inde.

