Votre argent : Vous cherchez un prêt professionnel ? Voici comment l’obtenir

Les prêts professionnels, contrairement aux prêts personnels, ne sont ouverts qu’aux professionnels en activité, tels que les comptables et les médecins. Si vous travaillez pour une autre industrie sans titre d’emploi de col blanc, vous ne pouvez pas bénéficier de prêts professionnels.

Par Mahesh Shukla

Les prêts personnels sont simplement des prêts que vous pouvez emprunter pour un usage personnel. Les emprunteurs qui bénéficient de ce prêt utilisent l’argent pour acheter des choses, payer les frais de scolarité, payer les factures médicales et les médicaments et ajouter une somme supplémentaire à leur budget mensuel.

Ce type de prêt est plus pratique à demander car aucune garantie n’est nécessaire. Si vous gagnez et que votre revenu est dans la limite pour être admissible au prêt, vous pouvez facilement en profiter. En plus de vos revenus, votre pointage de crédit est également un facteur. Un bon pointage de crédit peut rendre la demande beaucoup plus facile. Une bonne cote de crédit s’accompagne d’un bon dossier de crédit. Les prêteurs examinent vos cotes de crédit et votre dossier pour vérifier si vous êtes un bon emprunteur ou non. Comme il n’y a pas de garantie, ils s’appuient sur votre historique de paiement.

Prêts personnels

Les prêts personnels sont plus petits que les hypothèques. Cependant, comme ce prêt est principalement utilisé à des fins personnelles, vous ne pouvez pas l’utiliser pour acheter une maison, une voiture ou d’autres biens similaires. Si vous devez acheter des actifs autres que vos dépenses personnelles, les prêts personnels pourraient ne pas vous convenir.

De plus, vous vous demandez peut-être qui peut prétendre à un prêt personnel. Contrairement à tout autre type de prêt spécifique à une catégorie ou à un groupe de personnes, les prêts personnels sont ouverts à toute personne ayant le bon âge pour emprunter, gagnant suffisamment et disposant de documents à montrer au prêteur. Quelle que soit votre position, vous pouvez obtenir des prêts personnels tant que vous pouvez présenter les exigences complètes.

Prêts professionnels

Les prêts professionnels, contrairement aux prêts personnels, ne sont ouverts qu’aux professionnels en activité, tels que les comptables et les médecins. Si vous travaillez pour une autre industrie sans titre d’emploi de col blanc, vous ne pouvez pas bénéficier de prêts professionnels.

Ce type de prêt est plus personnalisé pour répondre aux besoins des professionnels en activité. Selon sa définition, les prêts professionnels sont créés pour aider ces personnes à financer ou développer leur entreprise pour exercer leur métier. Ainsi, par exemple, si vous êtes un médecin qui envisage d’ouvrir une clinique quelque part en Inde, vous pouvez demander un prêt professionnel pour réussir à concrétiser vos projets.

Parce qu’il est personnalisé, ce prêt répond aux besoins des professionnels en activité. Le prêteur tient compte de votre revenu et de votre capacité financière à payer. Vous pouvez bénéficier de gros prêts pour vos dépenses avec des taux d’intérêt plus bas, et la demande est traitée dans la journée, selon le prêteur.

Comment obtenir le prêt ?

La prochaine chose à faire est de rechercher un prêteur auprès duquel obtenir le prêt. Mais, où et comment en choisir un ? Auparavant, vous deviez vous rendre à la banque et subir de nombreuses démarches avant de pouvoir soumettre votre demande. Grâce à la technologie, vous pouvez désormais tout faire en ligne. Vous pouvez obtenir des prêts personnels et professionnels auprès de prêteurs en ligne. Il existe de nombreux prêteurs en ligne avec ces types de prêts. En fait, vous pouvez maintenant postuler en ligne en téléchargeant vos documents sur le site officiel du prêteur que vous avez choisi.

Assurez-vous simplement que lorsque vous choisissez le bon prêteur, vous tenez compte de plusieurs facteurs, tels que le taux d’intérêt, les frais éventuels et les pénalités en cas de défaut ou de paiement en retard et les frais de traitement. Comparez plusieurs prêteurs pour obtenir la meilleure offre du marché.

L’écrivain est fondateur et PDG de PayMe India

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.