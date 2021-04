Votre argent: Vous n’obtenez pas de prêt personnel? Découvrez d’autres options

Les prêts d’or aident les emprunteurs à atténuer leurs besoins financiers en monétisant leur or inutilisé.

Par Gaurav Aggarwal

Le prêt personnel est l’une des options de prêt les plus préférées pour répondre aux besoins financiers urgents, car il nécessite un minimum de paperasse, un décaissement rapide et aucune restriction sur l’utilisation finale des fonds. Cependant, la nature non garantie des prêts personnels incite les prêteurs à faire preuve de prudence lors de l’évaluation des demandes de prêt, ce qui conduit souvent au rejet des demandes de prêt.

Voici quelques options de prêt alternatives que les emprunteurs peuvent envisager si leur demande de prêt personnel est rejetée:

Prêt contre propriété (LAP)

Le prêt immobilier est décaissé contre la garantie de terrains commerciaux, industriels ou résidentiels. Compte tenu de la nature garantie des prêts contre des biens, leur taux d’intérêt est inférieur à celui des options de prêt non garanti. Le taux d’intérêt LAP est de 7,95% à 13,10% par an et le montant du prêt peut atteindre 70% de la valeur marchande de la propriété. La durée maximale du prêt peut aller jusqu’à 15 ans, avec quelques prêteurs offrant une durée plus longue allant jusqu’à 20 ans. Par conséquent, ceux qui ont besoin d’un montant de prêt plus important et / ou d’une durée plus longue pour les petits EMI peuvent opter pour le LAP. D’un autre côté, le décaissement d’un prêt contre un bien immobilier peut prendre entre 2 et 3 semaines en raison d’un processus d’approbation compliqué.

Prêt d’or

Les prêts d’or aident les emprunteurs à atténuer leurs besoins financiers en monétisant leur or inutilisé. Les prêteurs déboursent généralement les prêts d’or le jour même de la réception de la demande de prêt. Cependant, la durée maximale des prêts d’or est comprise entre un et trois ans. Certains prêteurs offrent une durée de prêt plus longue pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le taux d’intérêt sur les prêts d’or est de 7% -29%.

Le montant du prêt dépend principalement de la valorisation de l’or déposé en garantie et du ratio Loan-To-Value (LTV) sanctionné par le prêteur. Les taux d’intérêt des prêts sur l’or sont bien inférieurs à ceux des prêts non garantis en raison du faible risque de crédit impliqué.

Prêt immobilier complémentaire

Recharger les prêts immobiliers ne peut être utilisé que par les emprunteurs existants ayant un bon historique de remboursement. Le montant du prêt éligible correspond généralement à la différence entre le montant impayé du prêt immobilier et le montant initial du prêt sanctionné par le prêteur. La durée du prêt immobilier complémentaire ne peut pas dépasser la durée résiduelle du prêt immobilier d’origine, les prêteurs la plafonnant à 15 ans. Les taux d’intérêt des prêts immobiliers complémentaires sont généralement les mêmes ou un peu plus élevés que ceux facturés pour les prêts immobiliers sous-jacents.

Alors que le traitement des demandes de prêt immobilier complémentaire prend généralement entre 1 et 2 semaines, quelques prêteurs offrent des prêts immobiliers complémentaires pré-approuvés aux emprunteurs de prêt immobilier existants avec un décaissement de prêt le jour même.

Prêt contre titres

Les prêts contre titres (LAS) sont offerts contre des obligations, des actions, des ETF, des fonds communs de placement, des NSC, des polices d’assurance-vie, des KVP, etc. Cette facilité permet aux investisseurs de monétiser leur investissement existant sans compromettre des objectifs financiers cruciaux. L’emprunteur continuera à recevoir le crédit des dividendes, des primes, des intérêts, etc., sur la garantie mise en gage. Le montant du prêt dépend du type de garantie offerte en garantie et du ratio LTV attribué par le prêteur pour les titres gagés.

Le LAS est généralement offert comme une facilité de découvert avec une limite de crédit sanctionnée. L’emprunteur est libre de tirer la totalité de la limite sanctionnée ou une partie de celle-ci selon son exigence monétaire. La composante intérêt du prêt contre les titres est facturée sur la base du montant tiré jusqu’à son remboursement, et peut être de 9,05% à 18%.

L’auteur est directeur, Prêts non garantis, Paisabazaar.com

