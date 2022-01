Votre argent : vous pouvez investir dans des ADR et des GDR en Inde

En négociant des ADR, vous obtenez une appréciation du capital sur le marché américain et bénéficiez également de l’appréciation du dollar américain par rapport à la roupie



Par Sunil Parameswaran

Pour la plupart des investisseurs dans ce monde, les American Depository Receipts (ADR) et les Global Depository Receipts (GDR) sont soit les seuls, soit les meilleurs moyens d’investir dans des actions mondiales tout en négociant sur leur propre marché intérieur. C’est-à-dire qu’un résident américain peut acheter des actions de sociétés allemandes négociant en Allemagne. Cependant, s’il souhaite négocier des actions allemandes libellées en dollars américains, alors la seule option est via les ADR.

Les ADR sont des reçus émis par une banque dépositaire qui sont adossés à un nombre spécifié de titres étrangers. Des titres similaires sur d’autres marchés financiers sont appelés Global Depository Receipts (GDR). Dans l’UE, ils sont appelés EDR, c’est-à-dire Euro Depository Receipts.

Titres mondiaux

Un investisseur de détail américain moyen a tendance à faire confiance aux ADR, car ils sont émis par des acteurs comme JP Morgan ou Bank of New York, des institutions qui le rassurent. Ainsi, le sentiment qu’une certaine diligence raisonnable a été effectuée par une institution financière américaine, incite ces investisseurs à investir dans les ADR. De plus, les ADR sont négociés en dollars et versent des dividendes en dollars. Cela protège les investisseurs américains du risque de change, un facteur avec lequel beaucoup d’entre eux sont mal à l’aise.

Certains investisseurs institutionnels américains sont autorisés à investir dans des sociétés étrangères en utilisant uniquement la voie ADR. C’est donc la seule avenue disponible pour ces entités, si elles souhaitent investir dans des sociétés étrangères.

Prix ​​découverte

Du point de vue des émetteurs, certains marchés sont considérés comme des spécialistes de certaines industries, et par conséquent les entreprises estiment qu’une meilleure découverte des prix aura lieu si leurs titres sont cotés sur de tels marchés. Par exemple, le Canada possède une industrie minière importante et bien développée. Par conséquent, de nombreuses sociétés minières étrangères ont émis des récépissés de dépôt cotés à la bourse de Toronto.

Pour les bonnes entreprises basées dans les pays en développement, le processus d’émission d’ADR les rend plus transparentes, en les obligeant à adhérer aux normes US GAAP et SEC, NYSE et NASDAQ. Une plus grande divulgation profite non seulement aux investisseurs étrangers potentiels, mais aussi aux investisseurs nationaux actuels et futurs. Pour ces sociétés, une telle cotation améliore leur acceptation sur les marchés financiers mondiaux, à l’instar du cas des futurs mariés NRI en Inde avant la libéralisation. Par exemple, une société de logiciels cherchant un prêt à Londres sera prise plus au sérieux si elle est cotée à la NYSE plutôt qu’à la seule NSE.

Les investisseurs indiens peuvent investir dans des ADR et des GDR, assis en Inde. Cela facilite les investissements dans les meilleures entreprises mondiales qui ne sont actuellement pas cotées à la BSE et à la NSE. En utilisant une plate-forme telle que Global Invest dans ICICI Direct, un investisseur indien peut négocier des ADR sur des sociétés européennes, japonaises et étrangères.

Pour la plupart des investisseurs indiens, il existe deux sources de retour sur de tels investissements. Premièrement, ils obtiennent une appréciation du capital sur le marché américain. Deuxièmement, le dollar américain s’apprécie régulièrement par rapport à la roupie indienne. Par conséquent, les paiements de dividendes et les gains en capital ont tendance à être amplifiés lorsqu’ils sont convertis en monnaie indienne.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.