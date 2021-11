Votre assurance-vie évolue-t-elle en fonction de vos besoins croissants ?

L’assurance temporaire offre une tranquillité d’esprit

Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, il y a une nouvelle prise de conscience de l’importance d’avoir une assurance-vie. Comme en témoignent les données de l’IRDAI, le nombre de polices et le montant des primes ont augmenté ces derniers temps. Par rapport à septembre 2020, pour le mois se terminant en septembre 2021, le nombre de polices vendues par le secteur des assurances a augmenté de 14,4% et la somme assurée a également augmenté de 27,4%.

Les chiffres ci-dessus montrent que la vision de l’assurance-vie a commencé à changer. Dans un développement encourageant, les consommateurs d’aujourd’hui se rendent compte de l’importance des régimes d’assurance temporaire comme outil de protection de la vie. Le scénario observé dans le pays lors de la deuxième vague de COVID-19 a également accru le niveau de sensibilisation à l’importance des régimes d’assurance temporaire.

Et pourquoi pas, l’assurance-vie est un outil qui garantit à la famille des ressources financières sur lesquelles se reposer lorsque le soutien de famille n’est pas là. L’assurance-vie est le seul instrument financier qui fournit une somme garantie aux membres de la famille, quels que soient les facteurs externes tels que les fluctuations du marché, les taux d’intérêt, etc. Et, un régime d’assurance temporaire sert bien à fournir un tel niveau de protection.

Lorsqu’il s’agit d’obtenir une protection financière holistique, un régime d’assurance temporaire comme SBI Life-eShield Next, qui s’adapte essentiellement aux priorités en constante évolution et offre un avenir financièrement sécurisé aux êtres chers est un choix idéal. Après avoir souscrit un régime d’assurance temporaire, vous avez l’assurance que le niveau de vie et les besoins financiers de la famille ne seront pas compromis dans l’éventualité où l’assuré ne serait pas là.

Considérant les plusieurs étapes importantes dans sa vie. De se marier, de posséder une maison, de devenir parent, d’envoyer des enfants pour des études supérieures, au cours desquelles, les responsabilités financières ne cessent d’augmenter et souvent beaucoup d’entre nous sont incapables de visualiser tous les éléments des besoins futurs ou sont tellement occupés vivre ces moments où nous pouvons oublier la nécessité d’une couverture d’assurance supplémentaire qui est essentielle pour protéger les responsabilités financières supplémentaires.

Le but de l’achat d’un régime d’assurance temporaire est de s’assurer que ses responsabilités financières ne sont pas déraillées même au fur et à mesure que l’on grandit dans la vie. L’assurance temporaire joue un rôle plus important dans la planification financière car elle procure une tranquillité d’esprit à l’assuré en garantissant la sécurité financière des proches. Par conséquent, il est important de choisir un régime d’assurance temporaire qui s’adapte à l’évolution de vos priorités et qui est prêt pour l’avenir afin de répondre aux divers besoins financiers au fur et à mesure qu’ils surviennent dans la vie.

SBI Life-eShield Next, un nouveau régime d’assurance temporaire, est l’un de ces régimes à durée déterminée qui vous aide non seulement à gérer vos besoins de protection actuels, mais aussi à prendre en charge l’évolution des responsabilités financières à différentes étapes de la vie. Ce qui fait de SBI Life-eShield Next une offre unique, ce sont ses nouvelles fonctionnalités qui assurent la protection de l’avenir de votre famille en fonction du niveau de vie croissant et des responsabilités éloignées dans la vie. Le plan new age s’accompagne d’une option permettant d’opter pour l’augmentation de la somme assurée pour les étapes ultérieures de la vie sans avoir besoin de souscrire une nouvelle police ou de subir un examen médical.

La couverture de niveau supérieur

SBI Life-eShield Next est considéré comme un changement dans l’espace des plans de protection, grâce à son option de « couverture croissante » qui fournit une couverture de niveau automatique au preneur d’assurance. La nécessité d’opter pour une telle variante de « couverture croissante » survient parce qu’à mesure que l’on vieillit, les responsabilités financières augmentent, tout comme le besoin d’une couverture plus élevée. A titre illustratif, la couverture (couverture vie) continue d’augmenter automatiquement de 10 % de la somme initialement assurée, à intervalles réguliers tous les cinq ans. Ainsi, avec SBI Life-eShield Next, vous n’avez pas à vous soucier des besoins de protection à différentes étapes de la vie.

Couverture de niveau supérieur aux étapes importantes de la vie

En règle générale, les besoins en assurance augmentent au moment du mariage, de l’achat d’une maison et de l’exercice du rôle de parent. SBI Life-eShield Next vous offre donc une option de mise à niveau pour améliorer considérablement votre couverture d’assurance-vie sans passer par des souscriptions médicales supplémentaires. L’option « Couverture nivelée avec garantie d’avenir », vous permet d’augmenter votre assurance-vie à plusieurs étapes et de changer les responsabilités. Cela peut être choisi au moment de l’achat de la police. Dans l’ensemble, lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins financiers de l’avenir, le plan SBI Life-eShield Next a la possibilité de le planifier dans le présent.

Plan de protection complet à valeur ajoutée

Alors que l’option Level Cover du plan SBI Life-eShield Next garantit que la somme de base assurée est versée au candidat en tant que capital-décès, le plan s’avère être un outil de protection complet avec plusieurs avantages en magasin pour l’acheteur.

Somme plus élevée assurée : Une somme plus élevée assurée à différentes étapes de la vie aide à suivre le rythme des besoins croissants de protection de la famille. Le plan vous simplifie la vie et vous aide à gérer les besoins de protection au fur et à mesure qu’ils surviennent dans votre vie.

Efficace contre l’inflation : L’augmentation de la couverture prend également en charge l’augmentation de l’inflation, protégeant ainsi la valeur de la couverture vie au profit de la famille.

Filet de sécurité: Avec l’option ‘couverture croissante’, vous savez que la somme assurée continuera d’augmenter à intervalles réguliers, offrant ainsi un filet de sécurité adéquat aux nominés. En cas d’incident malheureux, il y aura toujours une couverture vie plus importante sur laquelle se rabattre pour les membres de la famille.

Abordable et fiscalement avantageux : SBI Life-eShield Next propose plusieurs options tout en étant un plan d’achat abordable. La prime versée au titre de la police pour s’assurer soi-même, et ainsi assurer la protection financière des membres de la famille, donne également droit à des avantages fiscaux en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961.

Soyez prêt pour l’avenir

Un régime complet d’assurance temporaire sert à fournir une protection financière à la famille. Ce qui en fait une décision d’achat intelligente, c’est de choisir un régime d’assurance temporaire qui « augmente » en offrant une protection à mesure que vous grandissez dans la vie. SBI Life-eShield Next est livré avec plusieurs options de plan qui peuvent ajouter de la valeur pour en faire un plan complet lorsqu’il s’agit d’acheter des plans de protection. L’achat de SBI Life-eShield Next prend en charge non seulement vos besoins actuels, mais également l’évolution des priorités de la vie, qui est le besoin de l’heure.

