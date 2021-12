Votre chanson préférée peut vous faire trouver l’amour, voici la nouvelle fonctionnalité de Tinder | La vie

Tinder vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui aidera les utilisateurs à trouver un partenaire et le fera en utilisant les goûts musicaux des personnes inscrites sur le réseau social de rencontres.

Tinder est l’une des applications de rencontre les plus utilisées sur la scène mondiale. Le fonctionnement général de l’application est basé sur la visualisation de profils, en interagissant avec eux via des « j’aime » et des « superlikes ». La vérité est que l’application est vraiment facile à utiliser et peut être répétitive.

C’est pourquoi Tinder intègre généralement de nouvelles fonctionnalités de temps en temps pour maintenir l’application en vie. À d’autres occasions, l’application a permis d’améliorer la façon dont les profils sont affichés ou de faciliter des situations dans lesquelles il est plus facile de distinguer une personne ayant les mêmes intérêts.

Ce que l’application a fait cette fois, c’est d’ajouter une nouvelle façon d’interagir avec les gens. Cette méthode est basée sur l’utilisation des chansons que les utilisateurs publient dans leurs profils. Et est-ce que, en plus de la biographie, des intérêts, des photos et de l’emplacement, vous pouvez également ajouter une chanson.

Le plus normal est que cette chanson soit représentative, que ce soit notre chanson préférée ou celle à laquelle nous nous identifions. Jusqu’à présent cette chanson ne pouvait être observée, je m’explique, que le titre et l’artiste apparaissaient. Cela a rendu l’interaction avec ledit sujet pratiquement nulle.

Maintenant, ce que fait Tinder, c’est que les chansons sont jouées une fois que nous voyons le profil de la personne. En faisant cela, l’application génère beaucoup plus d’interactions avec les utilisateurs, les faisant participer aux goûts de l’autre personne sans que cela ne soit trop forcé. Cette nouvelle façon de comprendre la musique s’appelle Mode Musique.

Bien entendu, si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité de Tinder, vous n’êtes pas obligé de le faire. En fait, les utilisateurs qui souhaitent vérifier leur compatibilité musicale avec d’autres personnes peuvent le faire directement depuis la section explorer de l’application. De cette façon, ils peuvent tuer la curiosité pour les goûts musicaux des utilisateurs qui peuplent Tinder.