Votre chat est-il assis devant le clavier pendant que vous faites du télétravail ? Cette curieuse astuce virale explique comment l’éviter | Vie

Le télétravail à domicile a ses avantages et ses inconvénients. Si vous avez un chat, cela peut être une bénédiction ou un cauchemar.

Quand on parle de télétravail, les chats semblent être les compagnons idéaux. Vous n’êtes pas obligé de les sortir dans la rue, ils vaquent à leurs occupations, ils ne s’en soucient généralement pas, et ils s’assoient à côté de vous, ou sur vos jambes, et vous tiennent compagnie.

Mais il y a des chats qui accomplissent un rituel très curieux : ils sont assis sur le clavier ou sur l’ordinateur portable lui-même.

Cela peut être un problème si vous êtes au milieu d’un appel vidéo professionnel, en train de copier un fichier ou si vous êtes négligent et jetez votre ordinateur portable par terre. Pourquoi font-ils cela? Comment pouvons-nous l’éviter?

Il y a des gens qui disent que c’est parce que le clavier de l’ordinateur portable émet de la chaleur et a votre odeur, et c’est pourquoi ils aiment s’asseoir là.

D’autres prétendent que la raison en est que les chats qui s’entendent très bien avec leurs maîtres ont tendance à les imiter: S’ils vous voient utiliser le clavier, ils veulent faire de même.

Personnellement, je suis plus enclin à la première qu’à la seconde explication, mais il y a des gens qui sont convaincus que la cause est imitation.

Ils sont censés le prouver dans cette vidéo où une utilisatrice de Tik Tok a donné à son chat un vieil ordinateur portable, et selon elle, il ne l’a plus dérangée…

En réalité, la vidéo ne montre pas que le chat passe du temps allongé sur son propre ordinateur portable, ou qu’il a cessé de déranger son propriétaire.

Mais d’autres utilisateurs de TikTok l’ont essayé, et selon eux l’astuce fonctionne…

Ici vous pouvez voir une autre vidéo différente où le chat semble utiliser son propre ordinateur portable, imitant son propriétaire :

Fantasme ou réalité, comme on pouvait s’y attendre, les vidéos ont été truffées de commentaires tels que : « Vous avez sûrement un courrier important auquel répondre » ou « Vous êtes prêt à conquérir le monde des affaires ».

Si tu as un chat qui se trouve parfois sur l’ordinateur portable, et tu en as un ancien sous la main, en essayant tu ne perds rien… Au moins tu vas rire…