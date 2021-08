Votre chiot sera ravi de cette vente BarkBox d’une journée sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avoir un chien est une grande joie pour beaucoup. Il peut vous donner un sentiment de famille et vous garder sur vos gardes tout en vous donnant des souvenirs précieux. Ils peuvent immédiatement égayer votre journée et vous donner un compagnon. Si vous êtes un amoureux des chiens, vous savez probablement qu’aujourd’hui est la Journée internationale du chien. Vous voulez toujours gâter votre bon garçon ou votre bonne fille autant que possible. Il y a jouets en vente sur Amazon pour les prix les plus bas en un mois en ce moment. Mais il existe d’autres façons de montrer votre affection pour votre meilleur ami. Quelle meilleure façon de surprendre votre chiot qu’avec cette formidable offre Amazon sur un Abonnement mensuel BarkBox?

UNE Abonnement mensuel BarkBox fournit à votre chien des friandises et des jouets chaque mois. Ils sont généralement thématiques pour une partie spécifique de l’année. Vous pouvez obtenir des jouets amusants qui vous feront même sourire. Dans le passé, il y avait eu des boîtes sur le thème Home Alone et Peanuts. Plus récemment, il y avait une boîte Space Jam: A New Legacy qui comprenait Bugs Bunny et Porky Pig. Normalement, c’est 35 $ par mois pour cela. Mais pour le moment, vous pouvez obtenir le premier mois pour seulement 26,40 $ !

BarkBox Monthly Subscription Box, Dog Chew Toys, All Natural Dog Treats, Dental Chews, Dog Supp… Prix catalogue : 35,00 $ Prix : 26,40 $ Vous économisez : 8,60 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Deux fois plus de plaisir dans chaque abonnement mensuel BarkBox

Lorsque vous vous inscrivez pour obtenir cela, votre chien recevra des jouets et des friandises. Mais ce n’est pas tout ce qu’ils recevront. Chaque mois, il y a deux sacs de friandises saines. Il y a aussi une mastication saine que votre chien adorera. C’est un bâton qui sera simple à ronger. Les friandises ne contiendront jamais de blé, de maïs ou de soja. Il existe également des options sans allergie si votre animal de compagnie a des sensibilités.

En ce qui concerne les jouets, ils en auront deux. Que votre chien aime mâcher, déchirer ou déchirer un jouet, il aura quelque chose pour lui. Un des jouets chaque mois aura un couineur, ce qui gardera votre chiot stimulé. L’autre aura un jouet à l’intérieur du jouet. Donc, si votre chien a la propension à déchirer un jouet et à sortir la farce, ce ne sera pas la fin du jouet. Ils auront un jouet amusant dans un autre jouet. Dans le passé, il y avait un mini jouet jalapeno à l’intérieur d’un plus gros jouet de piment.

Ce n’est pas juste un accord unique

S’inscrire à un Abonnement mensuel BarkBox n’est pas un type d’accord unique. Vous en recevrez tous les mois, vous n’aurez donc pas à faire tout votre possible pour obtenir plus de friandises tout le temps. Après cette remise initiale de 26,40 $, il se renouvellera chaque mois pour 35 $. Mais cela sera rentable, car vous pouvez garder de l’argent sur des jouets, des friandises et des articles à mâcher supplémentaires. La meilleure partie est que cela est livré directement à votre porte.

