Votre Chromebook ne pourra peut-être plus utiliser Office 365 hors connexion

L’une des premières plaintes concernant les Chromebooks était que “vous ne pouviez rien faire hors ligne”, mais ces temps sont révolus depuis longtemps. Les applications Android, les applications Web progressives et les applications Linux permettent aux meilleurs Chromebooks de rester productifs lorsqu’ils sont loin du confort du Wi-Fi, et la suite 365 de Microsoft utilisait des applications Android pour cela depuis des années. Cependant, il semble que ces jours touchent à leur fin.

Microsoft permet depuis longtemps à 365 abonnés d’accéder à ses services sur les Chromebooks de deux manières : l’application Android et les sites Web 365. Cela a conduit à une certaine confusion car les fonctionnalités et la mise en page étaient différentes entre les deux, et maintenant Microsoft cherche à simplifier les choses, commençant à dire à 365 utilisateurs qu’ils abandonneraient la prise en charge de Chromebook pour Office pour Android, guidant plutôt les gens vers les applications Web. Un porte-parole de Microsoft a dit à Kevin C Toffel de About Chromebooks autant dans un communiqué :

Dans le but de fournir l’expérience la plus optimisée aux clients Chrome OS/Chromebook, les applications Microsoft (Office et Outlook) seront transférées vers des expériences Web (Office.com et Outlook.com) le 18 septembre 2021. Cette transition apporte Chrome OS/ Les clients Chromebook ont ​​accès à des fonctionnalités supplémentaires et premium. Les clients devront se connecter avec leur compte Microsoft personnel ou un compte associé à leur abonnement Microsoft 365. Plus d’informations sont disponibles ici.”

Honnêtement, l’application Web a une meilleure apparence et s’adapte mieux à la vaste gamme de tailles d’écran et de fenêtre sur les Chromebooks – Office pour Android est conçu comme une expérience plein écran pour les tablettes, après tout – mais il y a une fonctionnalité d’application que de nombreux utilisateurs peuvent manquer : hors ligne Fonctionnalité. L’application Web d’Office peut agir comme une application Web progressive pour le moment, mais elle ne vous permet pas d’ouvrir ou de modifier des documents en mode hors connexion. Compte tenu de la mention par Microsoft de “fonctionnalités supplémentaires et premium”, cela signifie, espérons-le, qu’ils apporteront une meilleure expérience et des fonctionnalités hors ligne avant trop longtemps.

Après tout, passer d’une solution native à un conteneur Web ressemble à un pas en arrière, et cela rendra Office 365 moins concurrent de Google Workspace (anciennement G Suite), la suite d’applications de productivité Google Drive. Et si vous travaillez à temps plein sur un Chromebook, vous avez besoin de quelque chose dont vous savez qu’il fonctionnera de manière cohérente où que vous finissiez par travailler.