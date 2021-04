Votre Chromebook peut répondre à des questions simples sans navigateur

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Google a publié une mise à jour de Chrome OS qui peut répondre aux questions du lanceur.Il existe également une application de dépannage pour vérifier votre batterie, votre processeur et votre mémoire.Vous pouvez également numériser des documents directement sur votre Chromebook.

Google déploie une mise à jour de Chrome OS qui pourrait vous faciliter la vie lorsque vous avez une question rapide pour votre Chromebook.

Une fonctionnalité centrale de la mise à jour fournit des réponses à des questions simples directement depuis le lanceur sur votre Chromebook – vous n’avez pas besoin d’ouvrir un onglet de navigateur ou d’exécuter une application. Vous pouvez poser votre question en appuyant sur le bouton Tout et en saisissant une requête, qu’il s’agisse d’un calcul, de la météo ou d’une définition de mot.

Voir également: Les meilleurs Chromebooks pour les étudiants

La mise à jour permet également d’identifier les problèmes avec votre Chromebook. Une application de diagnostic peut exécuter des tests et vérifier autrement l’état de la batterie, du processeur et de la mémoire de votre système. Si vous pensez que la batterie vieillit prématurément, par exemple, vous pouvez la vérifier et enregistrer les résultats pour une session d’assistance.

Les sous-titres en direct atteignent enfin Chrome OS dans les «prochaines semaines», a ajouté Google. L’option fournit des sous-titres en temps réel pour l’audio et la vidéo pour vous aider si vous êtes malentendant ou si vous avez simplement besoin de réduire le volume. Vous pouvez l’activer via la section Accessibilité des paramètres de votre Chromebook.

Une dernière mise à jour peut vous aider à envoyer des documents papier importants à votre Chromebook. Vous pouvez désormais numériser des éléments directement à partir d’une imprimante équipée d’un scanner. Il vous suffit de lancer une application de numérisation, de choisir vos paramètres et d’attendre que le document apparaisse dans un dossier Fichiers dédié. Cela ne fonctionne pas avec les scanners Bluetooth pour le moment, mais il est compatible avec les modèles USB et Wi-Fi.