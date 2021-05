Votre Chromebook pourrait bientôt bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité utile “ VPN permanent ”

L’utilisation d’un VPN est l’un des meilleurs moyens de protéger votre vie privée sur Internet. Bien que presque tous les meilleurs services VPN fonctionnent avec les Chromebooks, Chrome OS ne vous permet pas de rester connecté à un VPN tout le temps. Heureusement, il semble que Google facilitera bientôt l’utilisation d’un VPN sur les meilleurs Chromebooks.

Les gens d’Android Police ont repéré un code dans Gerrit qui ajoute une nouvelle fonctionnalité «VPN permanent» à Chrome OS. Bien que la fonctionnalité puisse prendre quelques semaines pour atteindre le canal stable, vous pouvez l’activer dès maintenant si votre Chromebook est sur la dernière version de Chrome OS Dev ou Canary. Pour commencer, cependant, vous aurez besoin d’une configuration VPN fonctionnelle.

Comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessus, une nouvelle section de préférences a été ajoutée sous VPN dans les paramètres de Chrome OS. Une fois que vous avez activé la nouvelle option «VPN permanent», votre Chromebook se connecte automatiquement à votre VPN lorsque vous vous connectez. Vous n’aurez plus à activer votre VPN à chaque redémarrage de votre appareil. Si vous êtes abonné à plusieurs services VPN, vous pouvez choisir le service auquel vous souhaitez vous connecter automatiquement. Vous pouvez même bloquer le navigateur Chrome et le trafic Android lorsque votre Chromebook n’est pas connecté à un service VPN.

