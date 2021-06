Votre Chromecast bégaie tout le temps ? Des astuces simples pour que cela fonctionne plus facilement | La technologie

Les Chromecasts sont devenus l’une des options les plus populaires pour transformer le téléviseur en Smart TV, mais lorsque cela pose des problèmes de connexion, que pouvons-nous faire ?

Vous le branchez au téléviseur, l’allumez et vous êtes prêt à configurer le téléviseur avec vos applications de streaming préférées. Le Chromecast de Google est l’une des options les plus populaires du marché, complète et facile à utiliser, mais ces astuces que nous allons vous donner peuvent être utilisées pour n’importe quel modèle.

Selon le modèle et la connexion internet dont vous disposez chez vous, il est possible de rencontrer des dysfonctionnements dans le système. Ces appareils fonctionnent mise en mémoire tampon des données à grande vitesse, c’est-à-dire dans une mémoire temporaire.

L’objectif de ce processus est d’empêcher le matériel et les logiciels de manquer de données pendant le transfert de contenu via problèmes de vitesse de traitement. Si ce système pose des problèmes, il y aura des coupures dans la transmission, comme un bégaiement très gênant qui ne vous permet pas de regarder le film ou la vidéo confortablement.

Bien que le Chromecast soit l’appareil le plus utilisé, il existe une série d’alternatives qui nous permettent de convertir facilement n’importe quel téléviseur en SmartTV.

Ce bégaiement peut signifier que votre Chromecast s’est arrêté pour mettre en mémoire tampon les données en raison d’une mauvaise vitesse Internet, cela peut également arriver si le contenu est de haute qualité et nécessite un traitement de données très élevé. Face à ce problème, nous avons plusieurs astuces ou options qui peuvent aider à récupérer le bon fonctionnement :

Fermez les applications sur votre mobile ou votre ordinateur: si vous diffusez du contenu depuis un autre appareil vers le Chromecast, fermez les applications ou les programmes dont vous n’avez pas besoin. Il est même pratique de télécharger le contenu avant de le diffuser sur le téléviseur. Réduire la qualité: Les paramètres de qualité des vidéos peuvent être trop exigeants pour votre connexion actuelle. Une vidéo en 4K ou UHD nécessite la transmission de beaucoup plus de données sur le moment qu’une vidéo de moins bonne qualité. Depuis le mobile, par exemple, sur YouTube, vous pouvez réduire la qualité de la vidéo pour améliorer la vitesse de lecture sur le téléviseur. Utiliser un adaptateur Ethernet: Avec un port Ethernet, il est possible de connecter le Chromecast directement au routeur et d’atteindre des vitesses de réseau plus rapides grâce au réseau filaire, qui est plus fiable que le sans fil dans de nombreux cas. Applications compatibles Chromecast: Ils sont peu nombreux, puisque Google travaille déjà avec la plupart des services en ligne du marché, mais si vous essayez de reproduire du contenu à partir d’une application non compatible avec cet appareil, le système peut échouer. Changer les canaux Wi-Fi– Le canal par lequel votre Chromecast communique avec le routeur pour accéder à Internet et à d’autres appareils peut être très encombré. Si vous le remplacez par un plus libre, vous pouvez améliorer la vitesse de transmission. Il existe de nombreuses applications qui peuvent analyser les canaux et vous donner un rapport pour savoir quelle est la meilleure option. L’origine du problème est une autre: À ce stade, si nous n’avons pas vu d’amélioration, il est possible que le problème ne vienne pas de votre Chromecast ou du réseau WiFi. Il est possible que l’origine se trouve dans les serveurs où ces applications sont gérées et vous devriez vérifier que les autres appareils de votre maison n’ont pas les mêmes problèmes. Dans ce cas, vous pouvez simplement attendre que l’entreprise répare le problème.