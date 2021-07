Votre compte Amazon n’est pas bloqué : cet e-mail est du phishing et vole les informations de votre carte | La technologie

in

Un e-mail vous prévenant que votre compte Amazon est verrouillé ? Ignorez-le et supprimez-le immédiatement : il s’agit d’une campagne de phishing pour voler vos coordonnées bancaires.

L’hameçonnage est l’une des plus anciennes techniques de vol de données personnelles, mais aujourd’hui continue d’être l’une des stratégies les plus efficaces pour tromper les utilisateurs. Pour cette raison, les cybercriminels l’utilisent très fréquemment, nous vous recommandons donc de toujours vérifier très attentivement votre courrier électronique.

Les campagnes de phishing sont à l’ordre du jour et nous recevons malheureusement d’innombrables e-mails malveillants. Heureusement, beaucoup d’entre eux sont assez évidents et n’importe quel utilisateur peut reconnaître la supercherie, mais il y en a d’autres qui sont mieux élaborés et il est facile de tomber dans le piège.

La campagne qui nous concerne aujourd’hui est de ce second type, c’est pourquoi elle est plus dangereuse. Nous parlons de nouveau phishing qui alerte que votre compte Amazon a été bloqué, qui se distingue par la reproduction avec une grande fidélité du design et des caractéristiques des e-mails officiels d’Amazon.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, l’email intègre parfaitement les logos Amazon dans l’en-tête et le pied de page, la typographie que le géant du e-commerce utilise dans ses communications, le bouton d’appel à l’action et même le message légal en bas. .

Le message avertit l’utilisateur que son compte Amazon a été bloqué car “les informations de facturation qu’il a fournies ne correspondent pas aux informations stockées par l’émetteur de la carte”.

Pour résoudre le problème et réactiver le compte, le message invite l’utilisateur à vérifier ses informations de paiement via un bouton inclus dans l’e-mail. De plus, il prévient que s’il ne le fait pas dans les trois jours, toutes les commandes seront annulées.

Comme vous pouvez l’imaginer, rien de tout cela n’est vrai, et le bouton vous amène à une fausse page créée par des criminels pour voler les détails de votre carte. Comme ils se souviennent de Maldita.es, Amazon ne demande jamais d’informations personnelles par e-mail, et ils sont également toujours envoyés par une adresse qui se termine par “amazon.es”, ce qui n’arrive pas avec cette communication.

Par conséquent, si vous recevez cet e-mail, supprimez-le dès que possible et ne suivez pas le lien. Si vous êtes tombé dans le piège, contactez immédiatement votre banque pour expliquer ce qui s’est passé et bloquer la carte affectée si nécessaire.