Votre dernière chance d’essayer l’événement Prime Resurgence de Warframe est ici

Aujourd’hui marque une grande opportunité pour tous ceux d’entre vous qui se sont peut-être éloignés de Warframe au cours des dernières années. le Événement Prime Resurgence Last Chance est attendu dans quelques heures seulement, permettant aux joueurs de se frayer un chemin à travers la galaxie et de gagner un butin fantastique avant qu’il ne soit jeté dans le coffre-fort dans un avenir prévisible.

Les Tenno pourront s’aventurer dans des missions uniques à la recherche d’Aya, qu’ils pourront ensuite échanger contre des reliques vides de Prime Resurgence. Avec ces reliques, les joueurs peuvent entreprendre des missions typiques de reliques du vide avec la possibilité de gagner des pièces de warframe de premier ordre.

Si cela vous semble un peu trop de travail, Regal Aya est également disponible à l’achat. Ces éléments peuvent être échangés directement contre des pièces entièrement construites, vous permettant de passer directement à la possession des cadres que vous souhaitez si vous avez de l’argent.

Le Prime Resurgence Last Chance est divisé en deux parties, chacune avec ses propres pools de butin distincts. Nous les avons répertoriés ci-dessous pour faciliter la référence.

Warframe Prime Resurgence Last Chance, première partie

Cette moitié de l’événement commence aujourd’hui, et s’étend jusqu’à 18 janvier à 11h PT / 14h HE / 19h GMT. Les Warframes présentées sont :

Mag Prime Nova Prime Limbo Prime Trinity Prime Mesa Prime Hydroid Prime Volt Prime Loki Prime Rhino Prime Nyx Prime

Warframe Prime Resurgence Last Chance, deuxième partie

La dernière moitié de l’événement commence le 18 janvier à 11h PT / 14h HE / 19h GMT, et s’étend jusqu’à 25 janvier à 11h PT / 14h HE / 19h GMT. Les warframes présentées sont :

Vauban Prime Ash Prime Oberon Prime Nekros Prime Saryn Prime Valkyr Prime Ember Prime Frost Prime Rhino Prime Nyx Prime

Si vous avez envie de contenu Warframe, nous avons deux interviews de Rebecca Ford que nous avons publiées avant la sortie de The New War. L’un est sur le processus de développement de la nouvelle quête à travers COVID, tandis que l’autre est une plongée profonde sur le récit se terminant par la mise à jour massive.