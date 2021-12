Votre dernière chance d’obtenir un rapport de crédit gratuit auprès des bureaux de crédit, car 2021 se termine bientôt !

Conformément aux règles de la RBI, tous les bureaux de crédit sont mandatés pour émettre un rapport de crédit complet et gratuit, y compris la cote de crédit, à toute personne qui demande un tel rapport.

Obtenir une cote de crédit ou un rapport de crédit gratuit est possible auprès de nombreuses sociétés de technologie financière tout en sollicitant un prêt immobilier, un prêt automobile ou un prêt personnel auprès d’elles. Cependant, si vous souhaitez obtenir le rapport de crédit avec une cote de crédit des sociétés d’information sur le crédit (CIC) telles qu’Equifax, Experian, CRIF High Mark et CIBIL TransUnion, entre autres, vous pouvez l’obtenir gratuitement.

Conformément aux règles de la Reserve Bank of India (RBI), tous les bureaux de crédit sont mandatés pour émettre un rapport de crédit complet gratuit (FFCR), y compris le pointage de crédit, à toute personne qui demande un tel rapport.

Le rapport de crédit doit être mis à la disposition de l’individu gratuitement une fois par période de janvier à décembre.

Chaque personne qui a des antécédents de crédit a le droit d’obtenir un rapport de crédit gratuit de l’une ou plusieurs des agences de crédit du pays. Vous pouvez obtenir le rapport de crédit gratuit en ligne en visitant les sites Web de l’un de ces CIC. Vous devrez fournir votre date de naissance, votre adresse, votre numéro PAN ou Aadhaar, une pièce d’identité, etc.

Un rapport de crédit a ses propres avantages, surtout si vous cherchez à obtenir un prêt. Vos capacités de remboursement et vos antécédents de paiement d’EMI sur des prêts contractés plus tôt se reflètent dans votre profil de crédit et votre pointage de crédit. La cote de crédit joue un rôle essentiel dans le processus de demande de prêt, car le prêteur vérifie d’abord la cote de crédit du demandeur de prêt. Si la cote de crédit est faible, le prêteur peut même ne pas examiner la demande plus avant et la rejeter à ce stade.

Sinon, si la cote de crédit est élevée, le prêteur examinera la demande et examinera d’autres détails pour déterminer si le demandeur est solvable. Plus le score est élevé, meilleures sont vos chances que le prêt soit examiné et approuvé.

Le pointage de crédit se situe entre 300 et 900 et plus il est proche de 900, il est considéré comme élevé. Vous devez examiner attentivement le rapport de crédit pour voir s’il existe des prêts en cours à votre nom dont vous n’avez peut-être pas bénéficié ou que vous avez fermés. Dans un tel cas, vous devriez approcher le prêteur et le bureau de crédit pour rectifier l’erreur, ce qui prend idéalement quelques mois pour être mis à jour.

Si vous aviez profité du moratoire EMI tel que prévu par le gouvernement en raison de la pandémie, votre profil de crédit ne sera pas affecté conformément aux règles du gouvernement. Assurez-vous donc que la cote de crédit n’est pas affectée au cas où le moratoire EMI aurait été invoqué.

Donc, si vous voulez un rapport de crédit avec le pointage de crédit sans rien payer directement d’un bureau de crédit, vous devez vous dépêcher et postuler avant le 31 décembre 2021. L’année prochaine en 2022, vous serez toujours éligible à un rapport gratuit car vous peut demander un tel rapport gratuit chaque année civile.

