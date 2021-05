Votre dossier médical vient peut-être d’être volé dans cette effrayante faille de sécurité – .

Le gang de ransomwares russe DarkSide qui s’est retrouvé sous les projecteurs ces derniers jours pour son piratage de Colonial Pipeline, un important opérateur de pipeline de carburant américain, considère apparemment ses pirates affiliés comme légèrement moins pervers que ses concurrents – en raison du refus de DarkSide de pirater des entités comme les hôpitaux. .

Cela ne signifie pas pour autant que les autres attaquants de ransomware sont tout aussi basés sur des principes. En fait, le secteur des soins de santé représente une cible assez juteuse pour ces méchants de la cybersécurité, grâce à au moins deux traits très attrayants associés aux entreprises de soins de santé: les enregistrements qu’ils stockent sur les patients sont très sensibles (c’est-à-dire potentiellement très précieux) et la santé Les systèmes de soins ne peuvent tolérer aucun temps d’arrêt du réseau. Bingo – qui représente une cible qui serait vraisemblablement plus que disposée à payer suite à une attaque de ransomware.

Les victimes récentes de ces attaques incluent CaptureRx, basée à San Antonio, qui fournit des services administratifs liés à la drogue et qui a récemment révélé que les attaquants avaient eu accès aux fichiers que CaptureRx recevait des prestataires de soins de santé. En fin de compte, au moins cinq systèmes de santé différents auraient fini par se faire voler certaines de leurs données à la suite de cet incident.

«Le 19 février 2021, l’enquête a déterminé que certains fichiers avaient été consultés et acquis le 6 février 2021 sans autorisation», explique la divulgation de CaptureRx à propos de cet incident. «CaptureRx a alors immédiatement commencé un examen approfondi du contenu complet des fichiers pour déterminer si des informations sensibles étaient présentes au moment de l’incident. Le 19 mars 2021 ou vers cette date, CaptureRx a terminé cet examen pour confirmer la portée complète des personnes concernées et des entités couvertes associées auxquelles les informations se rapportaient. Entre le 30 mars 2021 et le 7 avril 2021, CaptureRx a commencé le processus de notification de cet incident aux prestataires de soins de santé. »

Selon ZDNet, les prestataires de soins de santé, notamment UPMC Cole et UPMC Wellsboro en Pennsylvanie; L’hôpital de Lourdes et le centre de santé Faxton St. Luke à New York; Gifford Health Care à Randolph, Vermont et plusieurs magasins Thrifty Drug Store ont été pris dans cette brèche grâce à ce qui s’est passé à CaptureRx, soit par les informations de santé des clients et des patients exposées ou volées. Le HIPAA Journal a rapporté des détails supplémentaires, tels qu’au moins 17 655 patients à Faxton St.Luke’s Healthcare, 6 777 patients à Gifford Health Care et 7400 à UPMC Cole et UPMC Wellsboro ont eu accès à leurs informations dans le cadre de cette cyberattaque.

Dans le cadre de son enquête, CaptureRx a déclaré qu’il était déterminé que «au moment de l’incident, les fichiers pertinents (consultés) contenaient le prénom, le nom, la date de naissance et les informations sur la prescription.

«… Dans le cadre de l’engagement continu de CaptureRx envers la sécurité des informations, toutes les politiques et procédures sont examinées et améliorées et une formation supplémentaire de la main-d’œuvre est dispensée pour réduire la probabilité d’un événement futur similaire.»

