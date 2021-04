Votre emploi a permis d’économiser sur les factures d’électricité lors de la pandémie Covid-19. Vous ne l’avez pas fait.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez redouter de retourner au bureau, mais votre facture d’électricité à domicile n’en fait pas partie.

Les Américains – dont beaucoup ont travaillé à distance cette année plutôt que dans leurs bureaux – ont assumé des dépenses d’électricité plus importantes que d’habitude en restant à la maison, en chargeant leurs ordinateurs et téléphones et en gardant les lumières allumées. Leurs bureaux, à leur tour, ont fait des économies sur l’électricité.

Au cours des trois trimestres de l’année dernière après la généralisation de l’épidémie de Covid-19 aux États-Unis, la consommation électrique résidentielle a augmenté d’environ 7,5% par rapport à la même période de l’année précédente, selon une analyse des données sur les ventes d’électricité de l’Energy Information Administration par Steve, professeur d’économie à l’Université Tufts. Cicala. La consommation d’électricité commerciale, quant à elle, a diminué de 7% pendant cette période.

Cela équivaut à environ 75 $ de plus en moyenne en factures d’électricité par client au cours des trois trimestres, mais ce chiffre masque de gros sauts dans certains endroits comme le Connecticut et la Californie, où de nombreux employés de bureau travaillaient à domicile et où les factures ont augmenté de 240 $, en moyenne, selon à Cicala.

En utilisant les données de tarification mensuelles de l’électricité et en ajustant les conditions météorologiques, cela représente environ 10,4 milliards de dollars de plus en dépenses électriques résidentielles, au T2-T4 2020. Les dépenses commerciales, qui comprennent les bureaux mais aussi les établissements tels que les restaurants et les hôtels, ont diminué de près de 7 milliards de dollars dans le même temps. En plus du fait que les maisons individuelles sont moins efficaces que les bureaux partagés pour la consommation d’électricité, les tarifs d’électricité résidentiels sont plus élevés que les tarifs commerciaux.

Les recherches précédentes de Cicala ont révélé que la consommation d’énergie résidentielle avait augmenté de 10% d’avril à juillet 2020 – la consommation d’énergie est à son plus haut pendant l’été. Cette utilisation s’est un peu modérée au fil de l’année. Pourtant, a déclaré Cicala, “une augmentation de 7,5% est tout simplement en train de sauter complètement des graphiques des frais annuels normaux.” En effet, avant la pandémie, la consommation d’énergie résidentielle avait diminué d’environ 1 pour cent par an, grâce à des appareils et des éclairages plus efficaces, entre autres améliorations.

L’augmentation des factures d’électricité signifie que de nombreux Américains ont dû débourser plus d’argent pendant une période économique précaire. Bien sûr, cela pourrait être compensé par moins d’argent dépensé pour se rendre au travail et en revenir, en fonction de votre situation.

De plus, après la refonte fiscale de 2017 sous l’ancien président Donald Trump, les employés ne peuvent plus réclamer de déductions fiscales fédérales pour leurs bureaux à domicile, même si leurs employeurs – dont les bureaux sont restés vides – le peuvent. Bien qu’ils ne soient pas disponibles pour les impôts fédéraux, plusieurs États offrent leurs propres allégements fiscaux pour les dépenses des employés. Certains employeurs remboursent également les frais de travail à domicile, et certains États leur imposent de le faire.

«En termes simples, en général, si vous êtes un employé travaillant à domicile, vous ne pouvez pas déduire les dépenses non remboursées des employés (y compris l’utilisation d’un bureau à domicile)», Susan Allen, directrice principale de la pratique fiscale et de l’éthique à l’American Institute des CPA, a déclaré à Recode.

Et il y a aussi d’autres problèmes en jeu que l’électricité. Le fait de rester à la maison et de ne pas faire la navette a contribué à une rare baisse des émissions de gaz à effet de serre pendant la pandémie et a permis aux Américains d’économiser de nombreuses heures en transit. (Mais travailler à domicile a signifié des journées de travail plus longues et plus de réunions, donc peut-être que c’est un lavage). Quoi qu’il en soit, cette tendance ne durera peut-être pas beaucoup plus longtemps, car de nombreux Américains retourneront au bureau cet été ou cet automne.