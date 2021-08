Votre employeur peut-il réduire votre salaire si vous souhaitez travailler à domicile ? 10z viral

La question est urgente pour beaucoup (Photo: .)

Un haut ministre anonyme a déclaré que les fonctionnaires qui refusent de retourner au bureau devraient voir leur salaire réduit.

Le ministre en question a prétendu qu’il était injuste que ceux qui travaillent à domicile reçoivent les mêmes prestations que ceux qui font la navette.

Dans une enquête menée par l’Office for National Statistics (ONS), les données ont montré que 25,9% – soit 8,4 millions de personnes – effectuaient leurs tâches depuis leur domicile à un moment donné en 2020.

Malgré le retour au travail de bureau, un grand nombre de personnes continueront à fonctionner à distance. Un modèle hybride a le vent en poupe. La pandémie a changé notre façon de travailler et de vivre, beaucoup discernant le véritable coût de la vie et des déplacements dans les centres d’affaires.

Mais un employeur a-t-il le droit de réduire votre salaire si vous choisissez de travailler à domicile à long terme ?

La spécialiste des ressources humaines Donna Obstfeld dit que c’est situationnel.

“Cela dépend de l’existence ou non de dispositions dans le contrat de travail ou les accords syndicaux”, a-t-elle déclaré à Metro.co.uk

«Cependant, dans l’ensemble, en général, les employeurs ne peuvent pas simplement réduire le salaire de quelqu’un parce qu’il travaille à domicile.

« Que quelqu’un habite à cinq minutes du bureau ou à deux heures du bureau n’est pas pris en considération lors de la présentation d’une offre d’emploi, et donc selon le même concept, quelqu’un est payé pour le travail qu’il fait, pas pour l’endroit où il travaille ou vit .’

Si les employeurs devaient modifier les conditions du contrat, Donna explique qu’ils plongeraient dans une mer de problèmes juridiques.

“Cela passerait par une procédure légale”, dit-elle. «Le contrat d’origine devrait être résilié et une entreprise a besoin de motifs valables pour le faire. En attendant, c’est un cauchemar pour eux car ils doivent le faire pour tout le monde, sinon ils risquent la discrimination.

Nicola Callaghan, directeur général de HR Caddy, note que certains employeurs peuvent réduire le salaire des employés si un accord mutuel est trouvé.

Une négociation peut être nécessaire (Photo : ./fStop)

“Cela devrait être fait via un processus de négociation et nécessitera un accord entre les deux parties”, explique-t-elle. «Au Royaume-Uni, il existe des règles très spécifiques concernant l’égalité de travail et de rémunération si deux employés font un travail similaire et ont une productivité et des responsabilités similaires.

“Donc, dans un cas où l’on travaille à domicile et est moins payé, des questions sérieuses seront alors posées et conduiront probablement à des réclamations légales potentielles.”

Nicola souligne que décider de réduire les salaires pour un travail flexible est une approche risquée pour un employeur, car plusieurs autres voies pourraient permettre d’obtenir les mêmes gains d’efficacité.

“Si une entreprise doit réduire ses coûts, y compris les coûts de personnel, cela doit être fait de manière plus structurée et suivre un processus, comme la plupart des entreprises le feraient dans tout autre événement”, conseille-t-elle.

«Les processus sont destinés à protéger les entreprises et les travailleurs et à garantir que des discussions comme celle-ci se déroulent de manière équitable et cohérente, et que les raisons des changements reposent sur des raisons commerciales saines.

«Déclarer qu’un travailleur à domicile a moins de valeur en tant qu’employé que son homologue entrant dans un bureau est à mon avis une approche à haut risque. Tout employeur envisageant de mettre en œuvre une approche similaire pour réduire les coûts devrait se demander : est-il immédiatement clair quels sont les moteurs des réductions de salaire ? Et y a-t-il une acceptation qu’ils font un travail différent de chez eux ? »

Elle poursuit: «S’il s’agit d’une voie que les employeurs envisagent, nous leur conseillerions de mettre en évidence les différences en décrivant un certain nombre de tâches à responsabilité plus élevée / de valeur plus élevée qui sont assumées par les employés de bureau, qui ne peuvent être accomplies qu’au bureau.

« Cela peut alors soutenir un argument solide pour considérer ces changements, mais cela doit toujours être abordé avec beaucoup de prudence. »

Si vous souhaitez travailler à domicile à long terme, y a-t-il des mesures spécifiques à prendre lors de l’arrangement avec la direction ?

Donna dit que la plupart des entreprises auront une politique de travail flexible et cela devrait être utilisé au stade de la négociation.

« À l’origine, ces politiques n’étaient destinées qu’à certains travailleurs », explique-t-elle. «Mais cela s’est élargi dans la majorité. S’il y en a un, après 26 semaines, vous êtes autorisé à demander un travail flexible et c’est le premier mécanisme que vous devez utiliser lorsque vous recherchez un changement permanent.

« Il existe maintenant de nombreuses combinaisons différentes dans le cadre du travail flexible, de sorte qu’il peut être étoffé entre les deux parties pour voir ce qui fonctionne le mieux. »

En attendant, ce n’est pas parce que vous souhaitez travailler à domicile que cela sera autorisé. Donna note que la loi actuelle stipule que les employés ont le droit de demander un travail flexible, mais qu’une entreprise n’a pas à l’accorder.

Et si le bureau revient et que vous décidez de travailler à distance sans autorisation, vous risquez d’être licencié. Pourtant, il y a des exceptions, surtout en période de pandémie.

“Si votre contrat dit que vous travaillerez dans un endroit spécifique, et c’est là que vous êtes sous contrat, tout ce que vous refusez de faire vous mettrait potentiellement en rupture de contrat”, dit-elle.

« Maintenant, l’exception à cela serait si vous pensez qu’il existe un danger imminent pour votre santé et votre sécurité.

«Si vous croyez vraiment qu’il existe un danger immédiat pour votre santé et votre sécurité ou qu’il existe des pratiques qui vous mettent en danger, vous avez des motifs.

“Et avant qu’un employeur ne décide de licencier quelqu’un parce qu’il a refusé de venir au bureau, la direction doit s’assurer qu’elle respecte toutes les directives de sécurité de Covid.”

