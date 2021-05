Votre enfant fait-il face au stress de Covid?

Être conscient de nos émotions et de nos réactions nous permet de regarder à l’intérieur de nos esprits et de reconnaître le changement.

Par Sitender Sehrawat,

Covid a semé le chaos dans le monde. Cela a pris non seulement des vies, mais aussi d’innombrables projets et rêves. Entrer à l’université, parcourir le monde, cérémonies de mariage, acheter une maison, il n’y a guère de personne dont le plan ne soit pas ruiné, mais il y avait quelques petits rêves innocents qui ont été ruinés à une époque où les souvenirs se gagnent. Nos enfants! Les petits qui viennent d’apprendre à parler entendent des mots comme «corona, lockdown, covid», quelque chose qu’aucun autre enfant n’a parlé ou entendu auparavant. Cela les a non seulement confinés chez eux, a modifié leur routine quotidienne d’aller à l’école, de jouer, de socialiser avec d’autres enfants, mais a également présenté un nouveau défi d’apprentissage en ligne. Dans un chaos comme celui-ci, veillons-nous à ce que nos enfants ne soient pas les destinataires du stress qu’ils n’ont pas appris à gérer? Essayez ces conseils parentaux conscients pour assurer le bien-être de votre enfant.

Comment la pandémie vous a-t-elle changé?

Ce ne serait pas vrai si nous disions que cela n’a changé personne. Nous avons maintenant beaucoup plus à faire que ce que nous devions déjà. Être conscient de nos émotions et de nos réactions nous permet de regarder à l’intérieur de nos esprits et de reconnaître le changement. Il est difficile de comprendre les émotions et le comportement de votre enfant jusqu’à ce que nous apprenions les nôtres. Passez du temps avec vous-même à réfléchir à quelques questions importantes sur vous-même.

Êtes-vous principalement submergé par les émotions négatives?

Êtes-vous trop anxieux face à l’incertitude quant à l’avenir?

Est-ce que tout le stress lié au travail, à l’avenir, aux finances, à la santé se reflète dans votre comportement avec votre famille?

Savez-vous que votre enfant peut être le destinataire de tout stress qu’il n’a aucune raison de ressentir?

Ce sont des questions difficiles, mais vous seul pourriez mieux y répondre à votre place.

Soyez conscient des besoins émotionnels de votre enfant

Les enfants ne connaissent pas un moyen simple d’exprimer leurs besoins émotionnels. Ils ont tous un besoin naturel de soins et d’affection. Il faut leur dire à quel point ils sont spéciaux. Les enfants ont très peu à voir avec ce qui se passe dans le monde et comment devraient-ils s’en soucier. Regarder un enfant avec votre logique d’adulte vous laissera tous les deux déconnectés. Au lieu de transmettre notre stress ou de les pousser à s’adapter au nouveau style de vie, essayez d’être compatissant à l’égard de leurs besoins émotionnels. Applaudissez non seulement les petites réalisations, mais aussi leurs échecs et leurs erreurs.

Faites sortir l’enfant en vous

Au fur et à mesure que nous grandissons, les aspects pratiques de la vie commencent à connaître nos portes, nous devons être sages et logiques pour survivre, mais au milieu de tout ce qui grandit, l’enfant en nous devient calme. Même si nous réussissons quelque chose dans la vie, la plupart d’entre nous seraient prêts à échanger tout cela pour retrouver notre enfance. Alors pourquoi ne pas réveiller l’enfant en nous et redevenir naïf pour notre enfant. Devenir ami avec votre enfant en tant qu’enfant est l’émotion la plus précieuse pour votre enfant. N’est-ce pas ce que nous voulons tous pour nos enfants?

Communiquer

Enfin, communiquez avec votre enfant, selon son âge, partagez des choses avec lui. Renforcez leurs idées et leurs pensées. Impliquer nos enfants dans de petites décisions arrose les graines de la responsabilité en eux. Aidez-les à découvrir leurs propres émotions pendant que vous pratiquez la pleine conscience dans votre propre vie. Ayez une conversation significative sur ce qu’il ressent à propos de différentes choses, ses intérêts et ce qui l’inspire.

Si vous demandez aux travailleurs ou à un milliardaire “pour qui travaillent-ils si dur?”

La plupart diront «Pour nos enfants».

Après tout, qu’y a-t-il de plus important que le bien-être de votre enfant?

(L’auteur est Mindfulness Teacher et fondateur de Mindful Souls. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

