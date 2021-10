Votre entreprise offre-t-elle une rémunération équitable ? Une nouvelle organisation à but non lucratif certifie ceux qui ont des salaires non discriminatoires

Le conseil d’administration de Fair Pay Workplace, rangée du haut, de gauche à droite : Heidi Durham, Maria Colacurcio, Stephanie Lampkin, Sharawn Connors. Rangée du bas : Zev Eigen, Nancy Poznoff et Janet Salm. Non représenté : Chris Martin. (Photos sur le lieu de travail de la rémunération équitable)

Les mouvements Black Lives Matter et #MeToo ont inspiré de nombreuses entreprises au cours de la dernière année à s’engager à lutter contre les inégalités.

Mais maintenant que les rues sont en grande partie vidées de manifestants et de marches, certains se demandent ce qui a changé.

Une nouvelle organisation à but non lucratif essaie de maintenir l’élan. Fair Pay Workplace, basé à Seattle, vise à aider les entreprises à éliminer les inégalités salariales entre les sexes, la race et les différences ethniques. L’organisation a créé un programme indépendant et transparent pour certifier les entreprises qui résolvent les disparités salariales entre les rangs de leurs employés.

Il a récemment annoncé sa première cohorte de participants : American Airlines, les sociétés technologiques Databricks et NerdWallet, le fournisseur d’assurance maladie Anthem, Sellen Construction de Pacific Northwest et l’Université de Californie à Irvine.

« Ce qui est en jeu ici, c’est l’équité entre les sexes et l’équité raciale », a déclaré Chai Feldblum, ancien commissaire de la US Equal Employment Opportunity Commission. « Le travail est tellement important pour les gens. Il nourrit notre âme. Mais c’est aussi important en termes de combien nous sommes payés, et combien nous sommes payés envoie un message de ce qui est valorisé.

Les femmes ayant une éducation et une expérience comparables gagnent en moyenne 93 cents par dollar gagné par les hommes dans le même rôle, selon une enquête de Gartner. Une disparité de rémunération injustifiée est illégale, ont déclaré les experts.

Feldblum fait partie de l’équipe qui a aidé Fair Pair Workplace à développer les règles et les normes utilisées pour établir la barre pour la certification. La cohorte de 13 personnes comprend des experts juridiques, RH, diversité et inclusion et analytiques.

Chai Feldblum, membre de l’alliance d’experts Fair Pay Workplace et ancien commissaire de la US Equal Employment Opportunity Commission. (Photo sur le lieu de travail pour un salaire équitable)

L’idée de l’association à but non lucratif est née il y a deux ans avec les dirigeants de la startup de Seattle Syndio : la PDG Maria Colacurcio et la fondatrice et scientifique en chef des données Zev Eigen. Syndio est une plateforme à but lucratif qui aide les entreprises à travailler et à atteindre l’équité salariale. La société a levé 83 millions de dollars depuis son lancement il y a quatre ans, dont un tour de 50 millions de dollars le mois dernier.

Fair Pay Workplace utilise le logiciel Syndio pour son analyse de conformité et Colacurcio et Eigen font partie de l’équipe d’experts qui conseillent l’effort et le conseil d’administration de l’association. Mais les entreprises qui recherchent le sceau d’approbation de Fair Pay Workplace n’ont pas besoin d’utiliser les services de Syndio pour atteindre l’équité.

Fair Pay Workforce rejoint un domaine d’organisations qui fournissent une certification de rémunération équitable, a déclaré Feldblum, mais elle est unique pour fonctionner en tant qu’organisation à but non lucratif et, surtout, pour sa transparence dans le processus.

Heidi Durham, directrice exécutive de Fair Pay Workplace, a souligné l’engagement de son groupe à aider les entreprises tout au long du cheminement vers l’équité et les avantages de participer au programme.

« Cela va aider votre entreprise », a-t-elle déclaré. « Cela va aider votre marque. Cela vous aidera à vous présenter devant vos employés avec beaucoup de confiance. [You’ll] montrez que vous vous souciez d’eux.

Compte tenu de la pénurie de travailleurs dans de nombreux rôles, la promesse de salaires équitables est une stratégie de recrutement d’employés.

Plus de détails sur l’effort :

Le processus de certification s’adresse aux entreprises de 300 à 100 000 employés ou plus. L’analyse prend soin de comparer les employés ayant des niveaux d’éducation et des années d’expérience comparables, et inclut les salaires ainsi que les primes et autres sources discrétionnaires. Le programme coûte de 5 000 $ à 20 000 $, selon la taille de l’entreprise. 10 entreprises sont actuellement en cours de certification, avec 30 demandes supplémentaires en attente. Le processus prend entre huit et 12 semaines pour la certification initiale, avec des enregistrements continus.

Fair Pay Workplace a récemment lancé un programme d’adhésion distinct pour fournir des ressources pédagogiques, des conseils d’experts, des mises à jour sur les changements juridiques et des opportunités de réseautage pour les professionnels travaillant sur les questions d’équité salariale.

Les experts de l’espace notent qu’un défi encore plus important est l’écart salarial. C’est la différence entre ce que gagnent les personnes de genres, de races et de groupes ethniques différents dans différents emplois. L’écart salarial est dû en partie à ce que les experts appellent la « ségrégation professionnelle », c’est-à-dire lorsqu’un groupe démographique est surreprésenté ou sous-représenté dans différents types d’emplois. Les salaires ont baissé dans les domaines où les femmes et d’autres minorités deviennent dominantes dans des secteurs tels que l’éducation et la santé. Un autre facteur est le manque de diversité dans les rôles de leadership mieux rémunérés.

S’attaquer à l’équité salariale « est un très bon point de départ », a déclaré Feldblum, « en partie parce qu’il est plus simple à traiter que la ségrégation professionnelle ».

Ces mesures pourraient peut-être conduire à des efforts visant à réduire les écarts de rémunération encore plus importants liés à des problèmes de société plus importants.