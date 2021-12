« Votre esprit et votre voix vivront à jamais dans votre famille »

Nouvelles connexes

Ce dimanche 12 décembre, le monde de la musique a viré l’un de ses plus grands interprètes, Vicente Fernández. Le roi des rancheras a perdu la vie à 81 ans après plusieurs semaines d’hospitalisation pour une chute domestique. Son décès a été une grande perte pour l’industrie du divertissement, ses collègues professionnels et, surtout, sa famille. Cela a été démontré avec le dernier message de son fils Alexandre (50 ans), héritier de son talent et autre grande référence du folklore mexicain.

« Les lumières n’ont jamais brillé plus fort dans le ciel. Sans aucun doute, Je n’aurais pas pu rêver meilleur père, ami et professeur« El Potrillo a écrit avec un album de cinq photographies dans lesquelles il apparaît avec Vicente Fernández à différentes étapes de sa vie et en profitant de la musique. Bien que ce soit un moment très difficile, Alejandro a clairement indiqué qu’il était réconforté de savoir que le l’héritage de son père restera vivant dans la mémoire de tous ceux qui ont suivi son chemin. « Merci de m’avoir montré le chemin. Et bien que tu nous manques quotidiennement, ton esprit et ta voix vivront pour toujours dans ta famille, dans ta ville et dans ton peuple. Je t’aime pa ». En guise d’adieu, le chanteur de Canta Corazón a écrit : « Apprends-leur à construire là-haut un bon palenque pour fêter ton arrivée. Bon voyage, mon cher vieux. »

En quelques heures, son message émouvant a suscité d’interminables réactions de la part de ses followers, qui ont manifesté leur soutien et ont dédié des commentaires émouvants au regretté artiste. Ceux aux visages reconnus, comme le chanteur colombien, se démarquent avant tout. Carlos Vives (60) ou l’actrice et ex-femme de Luis Miguel (51), Araceli Arámbula (46). Parmi les plus frappants se trouve également le commentaire de Paula Echevarria (44 ans), qui a écrit : « Un baiser très fort. Alex. »

Trois jours avant la mort du roi des rancheras, Alejandro Fernández, a informé ses fans de la gravité de son état de santé. Au milieu de son dernier concert au Mexique, le chanteur a demandé à son public « une prière et de bonnes vibrations » pour son père, qui traversait ses heures les plus critiques. « Comme vous le savez, dans la famille, avec mon père, nous vivons un moment très délicat, et j’ai appris que la musique est médicinale. Je veux qu’ils envoient un très fort, très, très fort applaudissement pour lui d’ici », a déclaré l’artiste avant d’interpréter le dernier single qu’il a chanté avec le roi des rancheras.

Vicente Fernández était hospitalisé depuis août dernier et sous observation médicale stricte en raison d’une série de difficultés, conséquence d’une chute à domicile qui a produit un traumatisme de la moelle épinière au niveau de la colonne cervicale. Après avoir subi une opération d’urgence, l’équipe médicale qui l’a soigné a également découvert que souffrait du syndrome de Guillain-Barré, un problème de santé qui survient lorsque le système de défense de l’organisme attaque par erreur une partie du système nerveux périphérique. Depuis, le chanteur tient ses fans en haleine, car il n’a connu que très peu de progrès.

Vicente Fernández avec son fils Alejandro et son petit-fils lors d’un concert à Las Vegas. Gtres

En effet, quelques heures avant sa mort, sa famille a expliqué dans une déclaration que sa santé était critique. « Il présente une plus grande inflammation de ses voies respiratoires inférieures et une assistance respiratoire accrue. Une sédation était nécessaire pour maintenir le confort. La prise en charge multidisciplinaire se poursuit. Son état est aujourd’hui critique. Pronostic très réservé », peut-on lire dans la notification qui laissait présager le pire des résultats.

C’est comme ça que ça s’est passé. Un jour plus tard, la famille de Vicente Fernández s’est à nouveau tournée vers les réseaux sociaux pour annoncer la mort de l’artiste, qui continuerait d’être « le roi » de ses proches et de ses partisans. « Ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une belle carrière de la musique et tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter », ont-ils déclaré en guise d’adieu.

