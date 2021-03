Votre Google Pixel reçoit-il une erreur « Le gestionnaire SIM ne cesse de s’arrêter »? Voici comment y remédier

Tout comme WebView, SIM Manager est une application peu sexy dans sa simplicité. Il est censé être invisible, travailler en arrière-plan, gérer tout ce que les gestionnaires de SIM font si vous pouviez être dérangé pour le rechercher. Donc, quand il bogue et que les utilisateurs en prennent conscience, c’est une très mauvaise chose. De plus en plus de propriétaires de Pixel sonnent dans un fil de discussion croissant dans les forums d’assistance Pixel signalant une erreur dans laquelle leur téléphone affiche une erreur « Sim Manager a cessé de fonctionner », encore et encore, et encore et encore.

La vérification du Play Store révèle des utilisateurs tout aussi satisfaits. L’un d’eux se plaint: « plante environ toutes les 3 minutes. Aucune option pour l’éteindre. La corbeille n’est pas assez forte, mais je n’aime pas maudire. A complètement détruit tout plaisir d’acheter un Pixel 5. Seulement une étoile. car 0 étoile n’était pas une option. » Un autre ajoute: « Toute la journée, je reçois des notifications » Sim Manager a cessé de fonctionner « et il ne me permettra pas de le désactiver. L’application est inutile si vous utilisez une carte SIM physique. Si incroyablement ennuyeuse et je reviendrai probablement à Samsung lorsque un nouveau téléphone. » C’est un peu mélodramatique, mais on a le sentiment qu’un oop-up incessant vieillirait après les cinq premières fois.

Il y a un correctif que les utilisateurs ont trouvé, et c’est à peu près la même chose qu’avec la même erreur de vue Web: la désinstallation des mises à jour de l’application SIM Manager.

C’est facile à faire en accédant à Réglages > applications > Gestionnaire SIM, puis appuyez sur le menu de débordement à trois points en haut de la page et sélectionnez Désinstaller la mise à jour. Cela devrait ramener l’application aux paramètres d’usine, vous devriez donc être à l’abri de toute future pop-up.

Il s’agit probablement d’une mise à jour boguée qui provoque le blocage de l’application en arrière-plan car elle vient de commencer cette semaine, alors attendez-vous à une future mise à jour pour le corriger. Le Pixel 5 est l’un des meilleurs téléphones Android de cette année, il serait donc dommage que Google autorise des problèmes comme celui-ci à ruiner l’expérience. En attendant, si vous en êtes victime, vous n’êtes pas sans solutions.

