Votre GPU Nvidia RTX ne fait pas que jouer à des jeux, il vous aide aussi à les créer

Vous aimez les jeux vidéo, n’est-ce pas ? C’est probablement la raison pour laquelle vous avez une carte graphique optimisée pour le jeu après tout, ou au moins êtes sur le marché pour une. Cela a été des mois difficiles pour quiconque essaie d’acheter un GPU de la série GeForce RTX 30 étant donné que cette deuxième génération de matériel capable de lancer des rayons de Nvidia a souffert d’une faible production et d’une forte demande.

Si vous n’êtes pas très familier avec la construction ou les composants de PC, vous ne réalisez peut-être pas que Nvidia propose d’autres gammes de cartes graphiques créées pour des choses en dehors de l’exécution de titres exigeants comme Microsoft Flight Simulator, et les joueurs qui connaissent déjà des cartes comme le Le Quadro RTX A6000 ou le RTX Titan les auraient ignorés lors de la navigation dans les magasins en ligne.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi – ces GPU coûtent une somme exorbitante par rapport au reste du catalogue de matériel de Team Green, avec un Quadro RTX 8000 qui vous coûte 5 500 $ / 5 000 £ / environ 7 500 $ AU. Le successeur spirituel du RTX Titan, le GeForce RTX 3090, ressemble à une aubaine absolue à partir de 1 499 $ / 1 399 £ / environ 2 030 AU $ pour l’édition Founders.

Alors que les gens ont acheté le 3090 pour les jeux 8K et la création de contenu, aidés par ses 24 Go de RAM GDDR6X, vous n’avez pas réellement besoin d’un GPU qui coûte une petite fortune pour commencer à explorer des choses comme le développement de jeux vidéo.

De nombreuses professions de l’industrie utilisent une plate-forme qui intègre plusieurs de ces cartes costaudes, et si vous prévoyez de travailler sur des titres de jeux AAA ou le prochain film à succès, c’est une nécessité malheureuse, mais de nombreuses applications utilisées dans ces professions fonctionneront suffisamment sur du matériel moindre.

Les pilotes Nvidia Studio peuvent être installés à la place de ses pilotes Game Ready pour accélérer la création de contenu dans de nombreuses applications populaires. Ces pilotes Studio sont compatibles avec les cartes de la série GeForce GTX 10, jusqu’à la gamme Quadro, bien que les meilleurs résultats soient obtenus avec une carte alimentée par RTX. En fait, de nombreuses applications ont une configuration matérielle recommandée d’un RTX 3060, mais en ce qui concerne la modélisation et l’animation, les cartes plus puissantes donneront de meilleurs résultats.

Malheureusement, vous ne pouvez pas installer les deux pilotes en même temps, mais il est très facile de basculer entre les deux types de pilotes si vous avez spécialement conçu votre système pour les jeux. Dans GeForce Experience (le client généralement utilisé pour gérer les pilotes Nvidia), accédez à la section Pilote de l’application et cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit pour afficher une bascule. Sélectionnez “Studio Driver” ou “Game Ready Driver” pour télécharger et installer le pilote qui correspond le mieux à vos besoins.

Si vous avez déjà été curieux d’expérimenter le développement de jeux vidéo, il est possible que vous ayez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commencer installé sur votre PC, sans avoir à débourser pour un système de bureau coûteux ou un ordinateur portable Nvidia Studio. Nous avons compilé une liste rapide des meilleures applications améliorées de Nvidia Studio pour les artistes, le rendu 3D et les animateurs.

Adobe Photoshop/Illustrateur

(Crédit image: Miguel Angel Martinez)

Ces deux applications de conception graphique Adobe sont utilisées tout au long de la conception de jeux, de l’art conceptuel des personnages à la création d’éléments dans le jeu. Bien qu’ils soient tous deux utilisés pour des applications artistiques, chacun a une force particulière. Illustrator est généralement utilisé pour l’art et la typographie vectoriels, tout ce qui nécessite une clarté fantastique lorsqu’il est mis à l’échelle à différentes tailles. L’avantage d’utiliser les pilotes Nvidia Studio avec Illustrator est une expérience utilisateur plus fluide, permettant une meilleure interaction avec le panoramique et le zoom sur des conceptions complexes.

Photoshop, quant à lui, utilise des pixels plutôt que des vecteurs et est généralement utilisé pour la peinture numérique, la création de cartes de texture et un travail plus détaillé. Il existe d’autres programmes qui feront un travail similaire (moins les optimisations utiles de Nividia), mais ce programme Adobe particulier a probablement joué au moins un petit rôle dans la création de vos jeux préférés.

L’association de Photoshop avec les pilotes Nvidia Studio peut utiliser plus de 30 fonctionnalités accélérées par GPU telles que la galerie de flou, la liquéfaction, la netteté intelligente et la déformation de la perspective. Nvidia recommande d’avoir au moins une GeForce GTX 1650 Super sur votre PC, mais vous aurez besoin d’une carte RTX pour utiliser des fonctionnalités telles que la mise à l’échelle de l’image AI et les « filtres neutres » accélérés.

Mixeur

Blender est un ensemble d’outils logiciels d’infographie 3D open source développé par Blender Foundation qui sert de touche-à-tout. Bien qu’il puisse être utilisé pour créer des films d’animation, des effets visuels, des modèles 3D et des jeux vidéo, il est rarement utilisé dans les grands studios étant donné que ses concurrents premium sont mieux optimisés. Cela dit, cette application gratuite est idéale pour les projets de développement indépendants et sert de plate-forme pour acquérir de l’expérience dans la création d’actifs et la sculpture numérique.

L’activation des pilotes Nvidia Studio utilisera le lancer de rayons OptiX pour un rendu rapide des images, augmentant les performances jusqu’à quatre fois ce qu’elles seraient sans. L’architecte en chef de Blender, Brecht Van Lommel, a déclaré “Avec NVIDIA RTX, les opérations de lancer de rayons de base sont désormais accélérées matériellement par le GPU, ce qui en fait la version la plus rapide de Cycles à ce jour”.

Pour tous ceux qui souhaitent expérimenter la conception et l’animation 3D sans payer pour un logiciel coûteux, Blender est l’une des meilleures options sur le marché, et avec les GPU de jeu optimisés pour de meilleures performances créatives, vous n’avez pas besoin de faire de mises à niveau sérieuses pour votre ordinateur portable au PC pour commencer.

Autodesk 3Ds Max / Maya

(Crédit image : CGMeetup)

Il y a des avantages et des inconvénients à utiliser l’une ou l’autre de ces deux applications Autodesk, mais Maya s’impose comme la norme de l’industrie pour l’animation 3D, alors que 3DS Max est meilleur pour la modélisation, la texturation et le maillage des modèles. Il y a de fortes chances que si vous décrochez un rôle dans un grand studio de jeux vidéo, vous utiliserez les deux pour jouer sur les points forts de chaque programme.

Maya a l’avantage d’être largement utilisé dans les studios de l’industrie du film d’animation tels que Blue Sky Studios, Moving Picture Company et Industrial Light & Magic grâce à son impressionnante bibliothèque d’outils d’animation. Vous constaterez également que la plupart des artistes 3D de l’industrie du jeu vidéo devraient avoir de l’expérience avec 3DS Max.

Maintenant que ces applications reçoivent un coup de pouce des pilotes Nvidia Studio, vous pouvez vous attendre à ce que les choses s’exécutent plus rapidement et, mieux encore, elles prennent en charge les moteurs de rendu tiers accélérés par GPU tels que V-Ray, OctaneRender et Redshift.

Moteur irréel / Unity

Les deux moteurs de jeux PC les plus populaires, Unity et Unreal Engine, bénéficient également de grands avantages lorsqu’ils sont associés à une carte graphique Nvidia RTX. Des résultats de lancer de rayons encore plus rapides peuvent désormais être obtenus, et la mise à jour la plus récente a ajouté un débruitage de l’IA accéléré par RTX, permettant aux artistes du jeu de créer rapidement des matériaux avec une lumière et des ombres réalistes.

Cela permet de gagner un temps précieux pendant les projets et de réduire les besoins en matériel compte tenu de l’exigence de ces moteurs de jeu. De manière générale, plus vous pouvez vous permettre une carte graphique haut de gamme, mieux c’est, mais les pilotes Nvidia Studio ont plutôt recommandé un RTX 3060 pour des performances efficaces, un GPU beaucoup plus abordable pour la plupart des consommateurs.

Le moteur que vous utiliserez sera un autre choix personnel, mais quelques éléments à considérer sont qu’Unreal Engine a plus de facilité à créer des visuels haute fidélité, mais vous avez besoin d’une plus grande équipe de personnes pour en tirer le meilleur parti. Unity, en revanche, nécessite un peu plus de travail pour créer des ressources au même niveau qu’Unreal Engine, mais peut être plus facile à maîtriser, ce qui en fait un excellent choix pour les développeurs solo ou les petites équipes indépendantes.