“Votre grand-père avait Muhammad Ali et Mike Tyson, votre père avait Floyd Mayweather, cette génération a Jake Paul”

Même si l’initiative Making Tax Digital (MTD) du Royaume-Uni est obligatoire depuis des mois maintenant, de nombreuses entreprises n’ont toujours pas franchi le pas et risquent de lourdes amendes et pénalités en cas de non-respect. C’est selon un rapport du fournisseur automatisé “Purchase to Pay”, Yooz, qui a interrogé 200 dirigeants financiers britanniques et a […] More