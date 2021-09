Votre guide complet de la télévision et du streaming pour la Ryder Cup 2021 ⋆ .

in

Après un an de retard dû à la pandémie de COVID-19, l’équipe américaine et l’équipe européenne sont prêtes à renouveler leur rivalité pour la Ryder Cup.

Le premier tournoi de golf par match-play, opposant les meilleurs joueurs des États-Unis aux meilleurs d’Europe, débute sa 43e édition le vendredi 24 septembre à Whistling Straits à Kohler, Wisconsin.

L’équipe américaine cherche à venger sa défaite face à l’Europe lors de la Ryder Cup 2018 en France et à conserver le trophée tant convoité pendant quelques années (au moins). L’équipe européenne a dominé la Ryder Cup depuis 1985, avec une fiche de 11-5-1 au cours de cette période. La dernière fois que l’équipe américaine a réussi à conserver la Ryder Cup, c’était en 1993.

Golf Channel et NBC partagent la couverture télévisée de l’événement jusqu’au dimanche 26 septembre, avec une couverture en streaming sur Peacock. Les matchs en vedette sont également diffusés chaque jour du tournoi sur RyderCup.com.

Programme TV et streaming de la 43e Ryder Cup

Jour 1 : Matchs de Fourball & Foursomes

Vendredi 24 septembre, 8a/7a c, Golf Channel & Peacock

Jour 2 : Matchs de Fourball & Foursomes

Samedi 25 septembre, 8a/7a c, Golf Channel & Peacock; 9a/8a c, NBC et paon

Jour 3 : 12 matchs en simple

Dimanche 26 septembre, midi/11a c, NBC & Peacock

Joueurs: Daniel Berger, Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English, Tony Finau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Xander Schauffle, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Justin Thomas

Capitaine: Steve Stricker

Vice-capitaines: Fred Couples, Jim Furyk, Zach Johnson, Davis Love III, Phil Mickelson

Joueurs: Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Tyrell Hatton, Viktor Hovland, Shane Lowry, Rory McIlroy, Ian Poulter, Jon Rahm, Bernd Wiesberger, Lee Westwood

Capitaine: Padraig Harrington

Vice-capitaines: Luke Donald, Robert Karlsson, Martin Kaymer, Graeme McDowell, Henrik Stenson