Votre guide de recherche en tokenomique

A partir de 2022, il y a environ 6 000 jetons Crypto . Les opportunités pour les investisseurs sont nombreuses. Pourtant, rien qu’en 2021, les investisseurs ont perdu 12 milliards de dollars dans des projets de cryptographie frauduleux. Pour c’est essentiel pour bien choisir .

Dans ce guide, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir sur la tokenomics : l’économie des jetons et des pièces.

Sur ce, passons aux choses sérieuses et voyons à quoi nous devons prêter attention avant d’investir dans un jeton ou une pièce.

Quelle est la différence entre un jeton et une devise dans une crypto-monnaie ?

Bien que les deux termes soient souvent utilisés comme synonymes, le terme devise fait généralement référence à une crypto-monnaie qui s’exécute sur la blockchain de couche 1 . UNE le jeton est créé à l’aide d’un protocole de couche 2 et doit respecter les règles de la blockchain de base vous utilisez. Les jetons ont des fonctions telles que permettre des votes ou agir comme des représentations numériques d’actifs du monde réel. Un jeton peut également être utilisé comme moyen de paiement dans le protocole. Bien qu’un jeton ne soit généralement pas reconnu comme de l’argent, sa valeur dépend de la performance globale du projet.

Qu’est-ce que la tokenomique dans les crypto-monnaies ?

Mot Tokenomics fait référence à l’étude de l’économie des crypto-monnaies et des jetons . Cela permet aux investisseurs de déterminer la qualité et la valeur des investissements potentiels. Tokenomics a une grande influence sur les décisions d’achat et de vente.

C’est le processus que j’utilise pour faire des recherches en tokenomique. Les points suivants ne nécessitent aucune connaissance ou compétence particulière.

1. Explication des couches cryptographiques

Commençons par examiner de plus près les couches d’une blockchain car il est important que vous compreniez ces choses.

La première chose que vous devez savoir est si une pièce ou un jeton fonctionne sur la couche 1 ou la couche 2.

Une blockchain de couche 1 fonctionne indépendamment des autres blockchains , les exemples de jetons de couche 1 sont Ether sur Ethereum, Avax sur Avalanche, etc.

Une solution de couche 2 est un protocole tiers basé sur un système de blockchain de couche 1. Par exemple, Uniswap est basé sur Ethereum. C’est un protocole de couche 2, donc UNI est un jeton de couche 2.

Les blockchains de couche 1 et les protocoles de couche 2 s’influencent mutuellement. Si la blockchain de couche 1 fournit une infrastructure conviviale, rapide et sécurisée, elle attirera plus de projets de couche 2. Si les projets de couche 2 fonctionnent bien, cela a des effets positifs sur la couche 1, augmentant la valeur de la crypto-monnaie de couche 1.

2. Comment rechercher l’écosystème d’une blockchain

D’après ce que j’ai écrit ci-dessus, il est clair qu’il existe de nombreuses interdépendances entre les différentes crypto-monnaies et jetons. Il est important d’avoir une vue d’ensemble aussi complète que possible de ces relations.

Ce que vous voulez, c’est un écosystème blockchain qui montre un potentiel de croissance future. Cela signifie qu’il existe une blockchain de couche 1 robuste qui héberge plusieurs applications de couche 2 qui offrent de bons cas d’utilisation.

Pour comprendre l’écosystème d’une blockchain de couche 1, visitez coingecko.com.

Écosystème des avalanches sur coingecko.com

Sur la page d’accueil, recherchez le bouton « Toutes les catégories » et entrez le nom d’une blockchain de couche 1. Coingecko vous fournira une liste de tous les projets Crypto liés d’une manière ou d’une autre à la blockchain de couche 1. Dans la liste, vous pouvez choisir des projets individuels et accéder à plus d’informations telles que des données de marché, des graphiques, des actualités, des liens vers d’autres sources, etc.

3. Chaîne d’origine vs chaîne à fourche

Ce que vous devez également considérer dans ce contexte, c’est si une blockchain est une chaîne originale ou une chaîne fourchue.

Par exemple, Ethereum Classic est un fork d’Ethereum. Litecoin, Bitcoin Cash sont des forks de la blockchain Bitcoin. Il est important de connaître les modifications apportées à la chaîne fourchue pour comprendre en quoi elle est meilleure ou pire que la chaîne d’origine. Par exemple, Bitcoin Cash n’aura jamais autant d’utilisateurs que Bitcoin. Cependant, Binance Smart Chain (BSC) est un fork réussi du protocole Go Ethereum mais avec un mécanisme de consensus différent.

4. Recherche de jetons

Après avoir couvert toutes les informations de base sur une blockchain, une analyse complète des jetons individuels suit.

4.1 Utilitaire vs jeton de sécurité

Le but d’un jeton est critique. Par exemple, les détenteurs peuvent utiliser des jetons comme paiements, pour couvrir les frais de transaction, permettre l’accès aux services, la participation (PoS) ou pour la gouvernance (vote).

Un jeton utilitaire a généralement des cas d’utilisation spécifiques. Par exemple, certains tokens permettent à l’utilisateur d’accéder à un produit ou un service sur la blockchain. D’autres donnent à l’utilisateur le droit de vote.

Les jetons de sécurité sont similaires aux actions. Il existe deux catégories de jetons de sécurité :

Tokenisation des actifs : Un actif financier traditionnel est représenté par des jetons sur la blockchain. Par exemple, les actions qui représentent le pourcentage de propriété d’une entreprise peuvent être tokenisées. De plus, la propriété d’une unité d’or peut être symbolisée et représentée sur la blockchain.

Origine des actifs : le jeton représente un actif financier numérique qui est déjà sur la blockchain. Les jetons sont créés via l’origination d’actifs, par exemple via la participation ou l’exploitation minière.

Aux États-Unis, les entreprises qui souhaitent émettre des jetons de sécurité doivent être réglementées par la SEC. Les projets de blockchain qui ne respectent pas ces réglementations risquent d’être condamnés à une amende ou fermés. Par conséquent, il est important de savoir si le jeton dans lequel vous souhaitez investir est un jeton utilitaire ou un jeton de sécurité.

En général, si un token ne peut pas être qualifié de security token selon les comment tester , c’est donc un jeton utilitaire .

Pour déterminer la probabilité qu’un jeton soit un jeton de sécurité ou un jeton utilitaire, vous pouvez utiliser les scores fournis par le site Web du Crypto Rating Council. Plus le score est élevé, plus le jeton est susceptible d’être un jeton de sécurité.

4.2 Jetons consommables ou non consommables

Les jetons fongibles ne sont pas uniques. Par exemple, un Ether que vous avez est le même qu’un Ether dans mon portefeuille.

Les jetons non fongibles (NFT) sont uniques. Ils ne sont pas reproductibles et sont utilisés pour stocker des données telles que les dossiers scolaires d’individus, les œuvres d’art, la musique, etc. Par exemple, chaque C ryptoKitty est unique et est représenté par un NFT ou chaque terrain dans Decentraland peut également être représenté par un NFT.

Sur la blockchain Ethereum, les tokens ERC721 sont non fongibles et les tokens ERC20 sont fongibles.

4.3 Fourniture de jetons

Lors de l’analyse de l’offre d’un jeton, vous devez garder à l’esprit les points suivants :

Approvisionnement total : le nombre de jetons créés moins les jetons qui ont été « brûlés ».

Approvisionnement maximum: se fait référence au montant total d’un jeton qui existera un jour. Par exemple, l’offre maximale de Bitcoin est de 21 millions, tandis qu’Ether n’a pas d’offre maximale.

Offre actuelle: c’est important, car il influence la capitalisation boursière d’un jeton. Voici comment la capitalisation boursière est calculée :

Marketcap = nombre de pièces / offre en circulation du jeton * prix actuel par pièce / jeton

Comparez la capitalisation boursière avec la capitalisation boursière diluée que vous pouvez trouver sur coinmarketcap.com et coingecko.com. La capitalisation boursière diluée indique la capitalisation boursière théorique si l’offre maximale d’un jeton est en circulation.

Pour être sûr, vous devriez toujours vérifier les données des explorateurs de blocs car certaines informations sur des sites Web comme coinmarketcap ou coingecko ne sont pas à jour.

Capitalisation boursière des jetons : une meilleure indication de la valeur économique du token que le prix d’un token individuel. Certains projets émettent un grand nombre de tokens à un prix très bas, par exemple 0,0001 $ par token. Ils le font pour que les investisseurs pensent que le prix peut facilement augmenter de 1000 fois. Mais la réalité est que si la capitalisation boursière du token est déjà très importante, il est probablement peu probable que le prix du token monte trop haut. Par exemple, la devise Shiba Inu.

Plus la capitalisation boursière est grande, plus il sera difficile de manipuler le prix, bien que les baleines manipulent souvent tous les prix des crypto-monnaies.

4.4 Le jeton est-il pré-miné ?

Préminé signifie que le jeton a déjà été créé avant son lancement. Cela se produit beaucoup dans les ICO (offres initiales de pièces). De nombreux jetons de couche 2, tels que les jetons ERC20, sont pré-minés afin que les contributeurs, les premiers investisseurs et les contributeurs puissent être récompensés.

Pourquoi est-il important de savoir si un jeton a déjà été extrait ?

Parce que les jetons minés sont souvent distribués en interne avant de pouvoir être achetés par le grand public . Si les initiés ont une quantité importante de jetons au lancement, ils peuvent alors facilement manipuler le prix du jeton.

Attribution et répartition des jetons – Vous devez toujours savoir comment le jeton est alloué et distribué. Vous pouvez vérifier ces informations dans le livre blanc du projet et sur des sites Web tels que messari.io ou icodrops.com. Mais n’oubliez pas de vérifier les titres dans un explorateur de blocs, car parfois les informations dans le livre blanc ou sur d’autres sites Web peuvent être obsolètes.

Recherchez le jeton sur messari.io, sous « profil », vous pouvez trouver des informations sur la tokenomics.

D’autres questions auxquelles répondre lors de l’enquête sur l’attribution et la distribution d’un jeton incluent :

Qui reçoit le jeton en récompense ?

Pour les ICO, combien coûte le token lors d’une vente privée ? Ces informations peuvent être trouvées dans le livre blanc d’un projet et sur des sites Web tels que icodrops. Si le jeton est déjà coté en bourse, vous pouvez comparer le prix de prévente avec le prix actuel. Si le prix de pré-vente est très bon marché, alors les investisseurs qui ont obtenu le jeton en pré-vente pourraient abandonner leurs jetons à profit.

Quel est le calendrier d’acquisition des tokens ? L’octroi de jetons fait référence au verrouillage d’une certaine quantité de jetons pendant une période de temps afin d’empêcher la vente soudaine d’une grande quantité de faire chuter le prix. Si une grande partie du jeton est verrouillée, vous devez vérifier le lanceur. Lorsque plus de jetons sont libérés, cela affectera le prix du jeton et la capitalisation boursière. Si le projet débloque un grand nombre de jetons à la fois, il y aura une forte probabilité que le prix baisse drastiquement.

4.5 Le modèle est-il symboliquement inflationniste ou déflationniste ?

Cela affecte la fourniture du jeton. Si une crypto-monnaie ou un jeton n’a pas d’offre maximale, alors il est inflationniste. Certains projets utilisent un mécanisme de gravure de pièces ou de jetons pour contrôler l’inflation des prix.

Vous devez savoir que le Ce n’est pas parce qu’un jeton est brûlé pour réduire l’offre que le prix augmentera à coup sûr. La valeur du jeton provient de la valeur qu’il fournit aux utilisateurs plutôt que de la quantité d’approvisionnement.