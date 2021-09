Votre guide des VMA MTV 2021 : comment regarder, qui joue et plus

Musique, trophées Moonperson et performances mémorables ? Il doit être temps pour les MTV Video Music Awards 2021.

La 38e édition des VMA aura lieu le dimanche 7 septembre. 12 et célébrez les artistes, les chansons et les vidéoclips auxquels les téléspectateurs ont craqué au cours de l’année écoulée.

Au cours du mois dernier, les fans ont voté pour ceux qui, selon eux, méritent de gagner dans des catégories telles que Vidéo de l’année, Artiste de l’année, Chanson de l’année et Meilleur nouvel artiste. Mais ils devront se connecter pour voir qui remportera le trophée.

Bien sûr, l’événement ne se limite pas aux récompenses. De la mode tapis rouge aux performances incroyables, il y a tellement de choses à voir.

Tenues à Brooklyn, New York, les VMA continueront de travailler avec les autorités nationales et locales pour donner la priorité à la santé et à la sécurité des participants au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, a noté un communiqué de presse. Le réseau s’associe également à l’organisation à but non lucratif 9/11 Day pour une série d’activités axées sur le service au cours de la semaine précédant les VMA afin de « promouvoir la sensibilisation et l’action positive » à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre.