Votre guide du nouveau film dérivé

The Witcher: Nightmare of the Wolf n’est que dans environ un mois, et il y a beaucoup de choses à se familiariser avant sa sortie. Nightmare of the Wolf est une préquelle de The Witcher de Netflix et constitue le premier pas de la franchise dans l’animation. Faites défiler vers le bas pour tous les détails dont vous avez besoin sur le film.

The Witcher: Nightmare of the Wolf se déroule des centaines d’années avant les événements de la série principale, avant la création de Geralt of Rivia. Il suit le mentor de Geralt, Vesemir, le présentant au petit écran peu de temps avant que la série originale de Netflix n’ait une chance de le faire dans la saison 2. Contrairement à la série principale et aux jeux vidéo, Nightmare of the Wolf n’est basé sur aucun des sorceleur original d’Andrzej Sapkowski. Romans de saga, ce projet représente donc de nombreuses premières pour la franchise. Les fans sont généralement les plus enthousiastes à l’idée de voir la série traduite en animation de style anime.

Ce nouveau format animé semble parfait pour The Witcher pour de nombreux fans d’après ce qu’ils ont vu jusqu’à présent. Les fans vétérans sont également profondément fascinés par ce spin-off pour sa promesse de nouveau matériel original ajouté au canon. L’autre spin-off en préparation promet la même chose – The Witcher: Blood Origins sera une série limitée se déroulant pendant la Conjonction des sphères.

L’attente des deux retombées et de la saison 2 de la série principale se poursuit un peu plus longtemps. Ceux qui cherchent à approfondir le continent peuvent trouver les romans de Sapkowski sur Amazon ici aux formats imprimé, numérique et livre audio. The Witcher: Nightmare of the Wolf sera diffusé le lundi 23 août sur Netflix. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film à l’avance.

Bande annonce

La bande-annonce de Nightmare of the Wolf est sortie le 9 juillet dans le cadre de l’événement virtuel WitcherCon, ainsi que de nombreuses autres annonces au sein de la franchise. Les fans ont été surpris d’apprendre que le film sortirait moins de deux mois plus tard.

précédentsuivant

Annonce

Les rumeurs sont vraies, une nouvelle histoire de Witcher est en préparation ! Le film d’animation, The Witcher : Nightmare of the Wolf, nous ramènera à une nouvelle menace qui pèse sur le continent. Présenté par l’équipe Witcher @LHissrich et @BeauDeMayo, et Studio Mir le studio derrière Legend of Korra. – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 22 janvier 2020

Netflix a annoncé Nightmare of the Wolf en janvier 2020, après la fuite de la nouvelle via la Writer’s Guild of America. Le film est en préparation depuis plus d’un an maintenant et bien que la pandémie de COVID-19 ait ralenti la production de nombreux projets, l’industrie de l’animation a généralement pu maintenir son rythme habituel, il y a donc de fortes chances que la chronologie ne l’ait pas été. été trop perturbé.

précédentsuivant

Équipe créative

Grâce à @Medievilpt qui a attrapé cela, nous connaissons maintenant la durée du film d’animation 2D ‘The Witcher: Nightmare of the Wolf’, écrit par @BeauDeMayo pic.twitter.com/ihPnQzPOE3 – Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) 22 janvier 2021

Nightmare of the Wolf est écrit par Beau DeMayo, qui a travaillé dans la chambre de l’écrivain sur la série principale de The Witcher et sur la prochaine série Moon Knight de Marvel Studios. La showrunner de la série principale Lauren Schmidt Hissrich est également impliquée dans ce spin-off en tant que productrice exécutive. L’animation elle-même sera gérée par Studio Mir, un studio d’animation connu pour des titres bourrés d’action comme la suite d’Avatar: The Last Airbender The Legend of Korra. Il a également travaillé sur des séries originales de Netflix comme Voltron: Legendary Defenders.

précédentsuivant

Jeter

Vesemir sera le protagoniste de #TheWitcher : Nightmare of the Wolf !https://t.co/wLwYgxA7Ji pic.twitter.com/OUERogjZTG – ComicBook.com (@ComicBook) 30 janvier 2020

Jusqu’à présent, il n’y a pas de casting en place pour Nightmare of the Wolf, bien que deux acteurs aient été choisis pour jouer Vesemir dans la série principale de The Witcher. Theo James a exprimé une jeune version de Vesemir dans une séquence de flashback dans la saison 1, et comme ce film se déroule dans un passé lointain, il peut être un bon choix pour assurer la continuité. D’un autre côté, Kim Bodnia incarnera le Vesemir de l’âge actuel dans The Witcher Saison 2, et le lancer dans le long métrage d’animation peut sembler plus logique pour Netflix.

précédentsuivant

Parcelle

Netflix a déjà révélé l’essentiel de l’intrigue de ce spin-off, donnant aux fans une vague idée de ce qu’il révélera. La description officielle du streamer dit: “Bien avant de guider Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorceleur après que le mystérieux Deglan l’ait revendiqué par le biais de la loi de la surprise.”

DeMayo a également parlé un peu du contenu et de la sensation du film dans une interview avec ComicBook.com. Il a dit: “[The Witcher world] est une toile massive, et j’ai en fait commencé ma carrière en tant qu’assistant et cadre chez Disney dans l’animation, et c’est là que j’ai obtenu mon premier emploi dans l’industrie. Alors j’étais au courant quand Lauren est venue et m’a demandé d’écrire [the film] ce que nous pourrions faire en animation que vous ne pouvez pas faire en live-action.”

“Il n’y a pas nécessairement toujours de parité entre ces deux médiums. Il y a des choses que vous pouvez animer sous une forme animée qui auront l’air si incroyable, si dur à cuire, que si vous le faites en live-action, ça va juste avoir l’air maladroit ou c’est va juste enregistrer comme un peu faux à l’œil humain », a poursuivi DeMayo. “Il y a une grâce et une forme d’art à l’animation, et en particulier à l’anime, qui permet une saveur différente. Je pense donc de Lauren et [my] Quand nous y sommes arrivés, quel est le type d’histoire que nous pouvons raconter ? Lequel, je ne peux pas vous raconter l’histoire, mais quel est le type d’histoire que nous pourrions raconter et que nous ne pourrions jamais raconter dans notre champ d’action en direct ? Quelque chose avec de la magie, des monstres, de l’aventure et de la romance qu’on ne peut pas nécessairement raconter sur un support d’action réelle, et je pense que lorsque les gens voient l’anime et lorsqu’il sort, il y a des choix très particuliers que nous avons faits.

“Et le script lui-même, il y a certaines choses dont il profite en termes d’animation que seule l’animation peut faire. Je pense que c’est la chose la plus excitante que j’attends que les fans voient. Est-ce, quand vous voyez l’anime , ce ne sont pas seulement les événements, c’est ce que Studio Mir a été capable de réaliser. C’est ce que nos partenaires de la division anime de Netflix ont pu réaliser. C’est quelque chose… c’est une histoire que nous n’aurions pas pu raconter en live-action de quelque manière que ce soit, sous quelque forme que ce soit. Du moins pas sans un fardeau incroyable sur la production, je dirai cela », a conclu DeMayo.

précédentsuivant

Date de sortie

Voici le logo de Nightmare of the Wolf. Un film Witcher Anime à venir en 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 21 décembre 2020

Enfin, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour The Witcher: Nightmare of the Wolf, mais Netflix a déclaré qu’il arriverait dans le courant de 2021. Vraisemblablement, les fans recevront un avertissement avant sa première, sans parler d’une bande-annonce et d’autres annonces . Cependant, le temps presse puisque The Witcher Season 2 elle-même devrait sortir au cours du dernier trimestre de l’année. Restez à l’écoute des mises à jour sur Nightmare of the Wolf dès qu’elles seront disponibles, et sur le reste de l’univers grandissant de Witcher.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. PopCulture ni ViacomCBS ne sont responsables des prix sujets à changement. précédent