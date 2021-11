Votre guide pour éviter le plagiat dans votre marketing de contenu

L’un des aspects les plus importants à surveiller dans votre marketing de contenu est le plagiat. Bien que la plupart du temps, les spécialistes du marketing ne cherchent pas à plagier délibérément du matériel, c’est quelque chose que les gens se retrouvent à faire sans même s’en rendre compte, en particulier lorsqu’ils établissent des liens ou font référence au travail de concurrents. Que ce soit en oubliant de citer la source, en négligeant d’indiquer qu’une phrase ou un paragraphe particulier est une citation ou en paraphrasant de manière incorrecte, tout cela conduit au même résultat : le plagiat. Dans cet article, nous discutons de ce qu’est le plagiat, pourquoi il est important d’éviter le plagiat dans votre marketing de contenu et de plusieurs façons d’éviter le plagiat accidentel dans votre futur contenu.

Qu’est-ce que le plagiat ?

Avant de commencer à discuter de la façon d’éviter le plagiat dans votre marketing de contenu, il est important de comprendre ce que c’est vraiment. Angela Harper de Joshua Lyons Marketing indique que le plagiat est défini comme le fait de prendre « du matériel d’un site Web ou d’une publication et de le présenter comme le vôtre sans donner le crédit approprié à l’auteur original ». Elle va plus loin en disant qu’il existe trois types de plagiat : le plagiat accidentel, le plagiat paraphrasé et le plagiat complet.

Le plagiat accidentel est exactement ce que cela ressemble, un accident. Cela se produit le plus souvent lorsque quelqu’un oublie simplement de citer une source ou un auteur ou néglige de mettre des guillemets autour d’une citation. Ce n’est pas intentionnel, cependant, même s’il ne s’agit que d’un oubli, cela est toujours considéré comme du plagiat et peut avoir les mêmes répercussions que les deux autres types.

Le plagiat paraphrasé se produit lorsque le matériel source n’est pas complètement paraphrasé. Lorsque vous paraphrasez quelque chose, le but est de résumer l’idée sans utiliser les mots et la structure exacts de la source d’origine. En cas de plagiat paraphrasé dans votre marketing de contenu, certains mots ou expressions peuvent être modifiés, mais la structure générale de la phrase ou de la citation reste la même. Ce type de plagiat est délicat car il arrive souvent que les spécialistes du marketing de contenu aient l’impression d’avoir suffisamment résumé une citation, mais ce n’est vraiment pas aussi simple que de remplacer un mot ou deux et de l’appeler bon. C’est beaucoup plus compliqué que ça. Plus loin dans cet article de blog, nous discutons des moyens de vous assurer que vous avez correctement paraphrasé le matériel source.

Le dernier type de plagiat, et le plus flagrant, est le plagiat complet. C’est à ce moment-là que le matériel source de quelqu’un d’autre est directement copié et présenté comme votre propre travail. La différence entre ce type de plagiat et les autres réside essentiellement dans son intention – il est fait exprès, en sachant parfaitement que le matériel est copié. Espérons que ce n’est pas un problème auquel de nombreuses équipes marketing se heurtent, mais il est important d’en être conscient et d’être à l’affût car cela peut avoir des conséquences assez graves.

Pourquoi est-il important d’éviter le plagiat ?

Au-delà de vouloir être un spécialiste du marketing de contenu éthique qui crée fièrement son propre travail, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles il faut éviter le plagiat dans votre marketing de contenu. Selon Harper, les conséquences peuvent inclure une perte de confiance des consommateurs, une réputation détruite, une perte de public cible, des sanctions sous forme d’amendes ou de peines de prison et même des répercussions de la part de Google.

Si l’un de vos principaux objectifs en marketing de contenu est d’instaurer la confiance et une relation avec votre public (ce qui devrait être le cas), la simple idée de perdre sa confiance et de détruire votre image de marque devrait être dévastatrice. Une fois que les consommateurs pensent que votre entreprise a créé un type de fraude, il est peu probable qu’ils redeviennent clients. De plus, comme il est facile de partager des informations sur Internet et sur les réseaux sociaux, vous courez le risque que votre faux pas devienne viral et ruine également votre réputation auprès des consommateurs potentiels. Bien que cela soit possible, il peut être incroyablement difficile pour les entreprises d’arranger les choses après avoir été prises dans ce type de situation. Les excuses peuvent aller loin, mais les consommateurs ont la mémoire longue et vous ne voulez pas que votre entreprise soit associée à un quelconque type de plagiat, accidentel ou autre.

Si l’idée que votre entreprise perde des clients n’est pas à elle seule une incitation à éviter le plagiat, un autre facteur à considérer est le degré de sanction qui peut en découler. S’il s’avère que votre contenu n’est pas votre propre création, vous pouvez être condamné à une amende assez lourde. Certains délits de plagiat peuvent même entraîner une peine de prison. Cette sanction pécuniaire et ce risque d’emprisonnement valent vraiment la peine de s’assurer que vous avez évité le plagiat dans votre marketing de contenu.

Une dernière raison d’éviter le plagiat, et particulièrement pour le marketing de contenu, est les pénalités de référencement auxquelles vous pourriez être confronté si Google découvre que vous avez utilisé le travail de quelqu’un d’autre sans citer correctement la source d’origine. Bien qu’il n’y ait peut-être pas de sanction pécuniaire, il peut y avoir une perte de votre classement SEO. Le référencement étant une partie si importante du marketing de contenu, vous voulez faire tout votre possible pour éviter une erreur de plagiat affectant le trafic vers votre site Web.

Comment éviter le plagiat dans votre marketing de contenu

Les conséquences du plagiat sont assez intimidantes, et l’idée d’être responsable de s’assurer que votre marketing de contenu est exempt de toute forme de plagiat peut sembler écrasante, surtout avec des enjeux aussi élevés. Il existe cependant plusieurs façons de vous assurer que votre contenu est exempt de plagiat. L’un des moyens les plus simples de le faire est de simplement citer le matériel original et de citer l’auteur ou la page Web. Si vous avez du mal à trouver une façon originale de dire quelque chose, utilisez des guillemets et citez la source d’où cela vient. Cette méthode est vraiment infaillible, et si vous voulez être aussi sûr que possible lorsque vous utilisez du matériel source d’une autre personne, c’est certainement la voie à suivre.

Malgré la facilité de citer du matériel, il peut arriver que l’utilisation de nombreuses citations commence à sembler un peu maladroite dans un élément de marketing de contenu, en particulier lorsque vous utilisez une variété de citations provenant de différentes sources. Il peut être difficile de faire circuler votre contenu naturellement lorsqu’il est interrompu par autant de citations. C’est là qu’intervient la paraphrase. Le faire correctement peut être un peu délicat, surtout lorsque vous traitez un sujet difficile, mais il existe quelques astuces que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre contenu paraphrasé ne devienne pas un plagiat accidentel. Asad Shehzad de SEO Blog déclare que l’un des meilleurs moyens d’éviter le plagiat lors de la paraphrase est de vous donner suffisamment de temps. Si vous êtes pressé lors de la création de contenu, vous êtes beaucoup plus susceptible de copier le contenu directement, même si vous n’en avez pas l’intention.

Grammarly donne également d’excellents conseils pour paraphraser correctement, parmi lesquels : « Reformulez et formatez votre écriture de manière originale, et essayez d’éviter d’utiliser trop de mots ou de phrases similaires de la source. La clé est de le faire sans altérer le sens de l’idée elle-même. N’oubliez pas que vous utilisez toujours l’idée d’un autre, vous devrez donc inclure une citation de la source. Cette dernière phrase est quelque chose que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Même si vous ne citez pas le matériel mot pour mot, vous devez toujours donner crédit à la source originale à chaque fois.

Deux autres idées pour paraphraser correctement pour éviter le plagiat proviennent de la bibliothèque de l’UCLA. La première est d’être très minutieux dans votre prise de notes. Soyez très clair lorsque vous prenez des notes pour votre marketing de contenu sur les idées qui vous appartiennent et celles qui proviennent d’autres sources. Par exemple, lorsque j’écris des notes pour mes articles de blog, je mets en gras les idées d’autres sources. De cette façon, je peux consulter mes notes et voir immédiatement quelles sources je dois citer, ainsi que quel matériel je dois prendre le temps de paraphraser correctement. J’inclus également le lien vers l’article que j’ai utilisé dans les notes afin qu’il puisse être facilement cité dans mon article de blog.

L’idée suivante peut être la plus importante pour paraphraser et éviter le plagiat dans votre marketing de contenu. Vous devez en fait comprendre le contenu que vous paraphrasez. Si vous n’êtes pas familier avec un sujet et que vous n’avez pas une bonne compréhension de ce que le contenu essaie de dire, abandonnez immédiatement l’idée de paraphraser et utilisez plutôt des citations. Si vous essayez de paraphraser un contenu que vous ne comprenez pas, il y a de fortes chances que vous le fassiez accidentellement de manière incorrecte et que vous succombiez au plagiat, ou que vous changiez complètement le sens du contenu. Les deux résultats ne sont évidemment pas idéaux.

Une dernière façon de vous assurer que votre marketing de contenu est exempt de plagiat consiste à utiliser un vérificateur de plagiat en ligne. Ces programmes analysent votre contenu et le comparent à du contenu déjà publié. Certains des vérificateurs de plagiat disponibles sont Editpad, Check Plagiarism, Small SEO Tools et Plagiarism Checker de Grammarly. Chacun de ces sites Web vous permet de saisir une certaine quantité de texte à analyser et peut vous assurer que votre marketing de contenu est original avec le matériel correctement cité.

Il va sans dire que tous les spécialistes du marketing de contenu souhaitent créer et publier du contenu exempt d’erreurs, ce qui implique également d’être exempt de plagiat. Citer correctement les sources, utiliser des guillemets, paraphraser correctement et utiliser des vérificateurs de plagiat sont tous des moyens fantastiques de vous assurer que vous publiez du matériel qui ne sera jamais accusé de plagiat. Il est important de noter que bien que cet article traite spécifiquement du plagiat dans le texte écrit, il est essentiel que vous vous souveniez que ces idées s’appliquent également aux graphiques et aux images. Tout ce que vous n’avez pas créé vous-même doit être correctement cité.