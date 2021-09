Votre guide pour la meilleure expérience de talonnage

in

La saison 2021 de la NFL commence cette semaine, et avec le retour des fans dans les stades de tout le pays, cela signifie que le talonnage est de retour. Une grande partie de l’expérience de jeu consiste à manger, à boire et à sortir avec des amis avant le match. Mais pour certains, le talonnage fait partie de la vie car il a la capacité de rassembler les gens.

“C’est plus que simplement sortir sur le parking et allumer un gril pour moi”, a déclaré Tim Shanley, fan des Chicago Bears, à USA Today dans une interview en 2019. “Cela devient un mode de vie lorsque vous le prenez aussi au sérieux que moi”, dit-il, ajoutant que “c’est la famille, ce sont les amis et ça crée des liens”.

Il n’y a pas qu’une seule façon de faire la queue et les gens ont des styles différents pour faire la fête avant le match. Cependant, afin d’avoir l’expérience de talonnage la plus agréable, il est essentiel d’avoir un plan et d’être préparé à tout. Les fans de la NFL commenceront la saison de talonnage jeudi lorsque les Buccanneers de Tampa Bay accueilleront les Cowboys de Dallas. Mais dimanche sera également énorme car une liste complète de matchs de la NFL aura lieu pour la première fois cette année. Voici un guide pour avoir la meilleure expérience de talonnage pour cette saison de la NFL.

Arriver tôt

Cela doit être compris, mais arriver tôt sur le parking d’un stade est la clé d’un hayon réussi. Vous voulez vous assurer d’avoir suffisamment de temps pour manger, boire et passer du temps avec votre famille et vos amis avant le grand match.

Ne manquez pas de nourriture

(Photo : Brian van der Brug / .)

Cela vaut pour n’importe quelle fête, mais assurez-vous d’avoir suffisamment de nourriture pour votre invité. Qu’il s’agisse d’ailes, de hamburgers ou de hot-dogs, il est essentiel d’avoir plus qu’assez de nourriture pour un hayon arrière, surtout lorsque les prix des aliments dans un stade sont presque similaires à un paiement mensuel pour une voiture.

Ne pas trop servir

Avoir suffisamment de boissons pour tout le monde est également essentiel, mais vous voulez vous assurer que les personnes qui consomment de l’alcool boivent de manière responsable. La dernière chose que l’on veut, c’est qu’une personne tombe malade ou soit trop bruyante avant un match, car cela pourrait gâcher toute l’expérience.

Jouer à des jeux créatifs

(Photo : QB54)

Avoir de bons jeux à jouer peut aider à rendre l’expérience de talonnage plus agréable. Un jeu amusant à jouer est QB54, un nouveau jeu de lancer en plein air similaire au cornhole, mais vous utilisez deux chaises pliantes avec des poteaux de but tout en lançant un ballon de football. En 2020, QB54 a vendu plus d’un million d’ensembles de jeux.

Les thèmes sont cool

Avoir un thème pour le hayon est une autre façon de rendre les choses amusantes. C’est aussi une chose facile à faire car vous pouvez avoir des articles et des accessoires liés à l’équipe que vous soutenez. Si votre équipe est constituée des Dallas Cowboys, ajoutez le mot Cowboys à la nourriture et affichez les couleurs de l’équipe sur tout le hayon.

Casser tôt

(Photo : Alika Jenner / .)

Le talonnage peut être très amusant, mais assurez-vous de ne pas trop vous amuser au point de manquer le début de la partie. Il est tout aussi important de terminer le hayon tôt que d’arriver tôt afin que vous ayez suffisamment de temps pour entrer dans le stade et encourager votre équipe au coup d’envoi.

Fais attention

Profiter de l’expérience de talonnage en toute sécurité est un must. La dernière chose que tout le monde veut, c’est qu’un fan se blesse et aille à l’hôpital en raison d’un accident. C’est incroyable que vous n’entendiez pas parler d’un plus grand nombre de fans des Buffalo Bills qui souffrent de blessures graves parce qu’ils sautent sur des tables chaque semaine.

