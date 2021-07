Votre HomePod ne fonctionne pas ? – Les propriétaires disent mettre à jour le haut-parleur de briques

Votre enceinte HomePod ne fonctionne pas ? Certains propriétaires signalent des haut-parleurs mourants après une mise à jour.

Apple a abandonné le haut-parleur HomePod d’origine au profit de son plus petit HomePod mini. Apple a assuré aux propriétaires qu’il continuerait à mettre à jour le HomePod d’origine avec des mises à jour logicielles. Mais ces mises à jour peuvent bloquer les haut-parleurs HomePod pour certains propriétaires.

“J’ai deux HomePod, j’en ai eu un il y a 18 mois et un autre il y a deux mois”, lit-on sur un tweet. “Les deux étaient couplés en stéréo et le 14.6 et le plus vieux sont décédés subitement. L’assistance Apple ne m’a pas aidé car je n’ai plus de garantie depuis six mois et on m’a essentiellement dit d’en acheter un nouveau.

Le problème survient après des informations selon lesquelles la mise à jour bêta du HomePod 15 provoque une surchauffe.

Un fil sur Reddit détaille de nombreux problèmes que les gens ont rencontrés depuis la mise à jour de leurs haut-parleurs HomePod. Le problème semble provoquer l’arrêt des haut-parleurs après avoir été anormalement chauds pendant la lecture de musique. Les utilisateurs qui ont opté pour la version bêta le regrettent.

« J’espère qu’Apple résoudra ce problème bientôt ou fournira un profil de chemin de rétrogradation afin que je puisse rebrancher le mien au mur. Même pour les développeurs, c’est une situation assez difficile à gérer », écrit un utilisateur frustré sur Reddit.

Bien que la surchauffe semble concerner spécifiquement la version bêta de HomePod 15, la mise à jour en direct 14.6 cause également des problèmes de fonctionnement de HomePod.

“J’ai un total de 19 HomePod à la maison”, écrit un utilisateur. « Six d’entre eux sont en bêta et les autres en 14.6. À ce jour, sept ne fonctionnent plus. Quatre sur la bêta et trois sur 14.6. J’utilise les HomePods normalement et j’écoute de la musique de temps en temps mais pas très fort, en moyenne environ 20% de volume. Tous ceux de la version bêta sont connectés en tant que haut-parleurs par défaut sur l’Apple TV.

Le bogue peut être lié spécifiquement à l’utilisation d’Apple TV et de HomePod. Il semble que tous ceux qui signalent le problème aient utilisé leurs haut-parleurs HomePod avec un appareil Apple TV sur tvOS 14.6. Malgré les nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux, Apple n’a pas encore répondu à ce problème.

Apple facture 280 $ pour remplacer un haut-parleur intelligent HomePod cassé sans AppleCare. Si vous utilisez votre HomePod avec tvOS, vous souhaiterez peut-être les débrancher ou attendre qu’Apple résolve le problème. De nombreuses personnes se retrouvent sans haut-parleur fonctionnel et Apple refuse de faire quoi que ce soit à ce sujet, à moins que vous n’ayez payé pour AppleCare.