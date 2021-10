Votre horoscope quotidien du lundi 25 octobre 2021

C’est la saison du Scorpion ! (Photo : ./Metro.co.uk)

Joyeux anniversaire, Scorpion. Le Soleil a traversé votre signe hier, ce qui signifie que les projecteurs sont maintenant braqués sur vous.

Votre horoscope d’aujourd’hui indique que vous pourriez avoir une nouvelle offre sur la table, et vous devriez certainement y penser.

Pendant ce temps, les Gémeaux devraient profiter des liens avec Jupiter et Mars et faire preuve de créativité.

Pour le reste des signes, lisez la suite pour votre horoscope complet d’aujourd’hui, 25 octobre 2021.

Bélier

21 mars au 20 avril

Si les événements vous ont amené à vous demander pourquoi vous vous embêtez, les influences piquantes d’aujourd’hui peuvent donner une perspective plus lumineuse.

C’est compréhensible si quelqu’un vous a laissé tomber, mais il est temps de vous relever. Il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent.

Taureau

21 avril au 21 mai

Gardez vos oreilles au sol, car les informations dont vous avez besoin de savoir circulent. Participez à ces discussions de groupe et, si vous obtenez un coup de pouce intuitif pour appeler quelqu’un, faites-le.

Il y a peut-être une opportunité qui s’offre à vous ou une rencontre qui pourrait vous propulser.

Gémeaux

22 mai au 21 juin

La Lune en Gémeaux fait des angles sterling dont vous devriez profiter aujourd’hui.

Les liens vers Jupiter et Mars peuvent mettre en valeur vos capacités entrepreneuriales et créatives. Il est temps de sortir des sentiers battus et de voir où cela vous mène.

Cancer

22 juin au 23 juillet

Éliminez les distractions pour vous entendre penser. Résoudre un problème pourrait conduire à une percée et vous voir monter en flèche.

Vous opérez en ressentant des situations et, parfois, cela peut vous trouver trop sensible pour votre propre bien.

Leo

24 juillet au 23 août

Les rencontres que vous avez aujourd’hui pourraient vous engager dans un voyage de découverte. Une conversation peut en amener une autre.

En dehors de cela, il pourrait y avoir des développements de bon augure. Ne prenez pas tout pour argent comptant.

Vierge

24 août au 23 septembre

Les personnes que vous connaissez pourraient être un atout si vous avez besoin d’aide pour atteindre un objectif.

Leurs conseils peuvent vous mettre sur la bonne voie, vous aider à augmenter vos revenus ou vous offrir une opportunité. Il y a beaucoup de possibilités pour élever votre jeu.

Balance

24 septembre au 23 octobre

C’est peut-être vous qui initiez un événement ou appelez des personnes pour discuter. Si vous êtes prêt à collaborer sur une idée, c’est une bonne journée pour discuter.

Vous ressentez un pincement au cœur ? Un angle maladroit suggère la déception.

Scorpion

24 octobre au 22 novembre

Vous avez une discussion importante en déplacement ? Ne le laissez pas glisser car vous pourriez y gagner.

Si une offre vous parvient, ne la laissez pas avant la semaine prochaine. Laissez votre enthousiasme se manifester et ce sera peut-être le vôtre. Lisez les petits caractères en détail, cependant.

Sagittaire

23 novembre au 21 décembre

Les méthodes habituelles sont bonnes mais le cosmos vous encourage à embarquer de nouvelles idées.

Aujourd’hui, cependant, ce ne sont peut-être pas les informations qui créent une percée, mais un coup de pouce intuitif. Faites confiance à votre instinct quand il vous dit d’essayer quelque chose de nouveau.

Capricorne

22 décembre au 21 janvier

Il y a des influences légères qui encouragent la socialisation. Mais il y a aussi des énergies focalisées dans l’image.

Ceux-ci peuvent vous voir travailler dur sur un plan, désireux de prendre des décisions et de vous occuper de votre carrière.

Verseau

22 janvier au 19 février

En mettant l’accent sur votre secteur social, les semaines et les mois à venir pourraient être animés et vous pourriez vous retrouver plus occupé que jamais d’une manière agréable.

Aussi gentil que quelqu’un puisse être, ne prenez pas la flatterie comme un signe positif.

Poissons

20 février au 20 mars

Prenez soin de vous et profitez d’une gâterie méritée. Et pourquoi pas? Si vous assistez à un événement, vous en tirerez peut-être plus que vous ne le pensiez.

Si quelqu’un vous fait une offre qui semble parfaite, assurez-vous qu’elle résiste à l’examen.

