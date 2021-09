Votre interprète vedette est-il prêt à diriger ?

Savoir quand quelqu’un est prêt pour le leadership n’est pas toujours clair. Un artiste vedette peut avoir des compétences de haute qualité, des performances exceptionnelles et une excellente attitude, mais cela signifie-t-il qu’il peut obtenir la même performance des autres ?

Les hauts dirigeants sont parfois brûlés soit en promouvant trop tôt le personnel au leadership, soit en ne réalisant pas que certains artistes solo font de mauvais managers. Pire encore, ils ne parviennent pas à reconnaître l’impact de la promotion d’un pair (ou d’un copain) dans le rôle de gestion (le patron). position.

Les leaders sont sages de prendre du recul et d’évaluer de manière réfléchie si leur artiste vedette est vraiment prêt à diriger et à créer des suiveurs. Voici cinq questions qui mettent en lumière ce qu’il faut rechercher chez cet artiste vedette pour s’assurer qu’il est prêt à faire le saut vers le leader.

Peuvent-ils mettre de côté leurs opinions personnelles ?

Les nouveaux leaders qui posent des questions et écoutent établiront des relations (et du respect) plus rapidement avec leur équipe que ceux qui vantent leur expérience et leurs opinions. Les artistes vedettes savent qu’ils sont bons dans ce qu’ils font. La façon dont ils parlent de leurs performances peut être le facteur décisif pour savoir s’ils peuvent créer des suiveurs.

Qui êtes-vous plus intéressé à suivre? La personne qui parle davantage d’elle-même et fait connaître ses opinions en premier, ou la personne qui s’intéresse vraiment à vos idées ? Les vedettes qui peuvent mettre leurs opinions personnelles de côté et écouter l’équipe sont bien placées pour bien jouer dans un rôle de leadership.

Peuvent-ils se concentrer sur l’avenir ?

Se concentrer sur le passé est un long chemin qui ne mène nulle part. Le passé est un endroit sur lequel nous n’avons aucun contrôle et les dirigeants qui en parlent démotivent souvent sans le vouloir leurs équipes. Certains nouveaux dirigeants discuteront du travail qu’ils ont effectué dans des entreprises antérieures ou de la façon dont ils ont effectué le travail avant de devenir un dirigeant. La plupart des gens trouvent cette information inutile parce que les circonstances du passé sont souvent très différentes de celles du présent.

Avoir la capacité de se concentrer sur l’avenir et (métaphoriquement) de « décrire un tableau » de l’impact que l’équipe aura dans son travail est une compétence de leadership importante. Lorsque vous envisagez de diriger quelqu’un, tenez compte de sa capacité à être axé sur l’avenir. Cela les positionnera pour le succès du leadership.

Peuvent-ils s’éloigner socialement ?

Ceux qui débutent dans le leadership ont souvent le désir d’être aimés et pour y parvenir, ils s’engagent socialement avec l’équipe. Cela ressemble à aller à l’apéritif, à déjeuner ensemble ou à passer du temps pendant les activités sociales « hors heures d’ouverture ». Surtout au début du nouveau rôle de leadership, ces comportements peuvent compromettre l’efficacité, pas l’améliorer. Cela rend très difficile la responsabilisation des gens, le maintien de la confidentialité et l’impartialité lorsque le désir d’être amis est une priorité.

Bien qu’être amical et engagé socialement soit acceptable (même bénéfique) pour le développement d’une équipe, le leadership ne consiste pas à être amis. S’il s’agit de quelque chose d’important pour l’interprète vedette qui est envisagée pour le leadership, cela pourrait indiquer qu’il n’est pas prêt.

Peuvent-ils demander et recevoir des commentaires ?

Il y a beaucoup à apprendre lorsque l’on dirige pour la première fois, donc la volonté d’examiner ses actions et son impact est la clé. Les artistes vedettes ne reçoivent pas souvent de commentaires critiques parce qu’ils performent régulièrement à un niveau élevé. Obtenir des résultats grâce aux autres, ou diriger, implique différentes compétences qui nécessitent souvent de recevoir des conseils et même des critiques. Plus un nouveau leader est ouvert aux commentaires, plus vite il apprendra et s’acquittera finalement de son nouveau rôle. Les artistes vedettes qui débattent ou semblent sur la défensive avec des commentaires fournis peuvent ne pas être immédiatement prêts pour le leadership.

Peuvent-ils lâcher prise ?

Les plus performants sont exceptionnellement qualifiés pour faire le travail. Lorsque des problèmes surviennent, ils les résolvent indépendamment. Lorsque les balles sont abandonnées ou que les délais ne sont pas respectés, ce sont généralement eux qui se mobilisent et font le travail eux-mêmes. Ils ont tendance à être des héros, se précipitant pour sauver la situation.

C’est excellent pour la performance individuelle, mais pas pour le leadership. Dans de tels cas, le nouveau leader doit être prêt à abandonner ses propres compétences et soit à enseigner ces compétences à l’équipe, soit à diriger l’équipe tout au long de la résolution de problèmes. Si des balles tombent, il est nécessaire de tenir les autres responsables de ce travail. Il s’agit d’une activité de leadership fréquente, de gestion de la charge de travail et des problèmes qui l’accompagnent. Les comportements qui positionnent les gens pour le leadership sont une volonté de faire une pause, de réfléchir au problème et d’impliquer les bonnes personnes, au lieu de résoudre ce problème par eux-mêmes.

Ces cinq questions sont un point de départ pour considérer un acteur vedette pour le leadership. Si, en tant que patron, vous n’avez jamais discuté de ces concepts avec eux, commencez par là. Discutez avec eux des différences entre la performance individuelle et le leadership.

La bonne nouvelle est que même si la réponse est non à une ou plusieurs des questions, cela ne signifie pas que la personne ne peut pas être manager. Cela signifie simplement qu’ils peuvent avoir besoin d’un peu plus de temps pour développer les traits qui les prépareront au succès.

Cet article a été initialement publié sur le blog Growth Partners Consulting.

Auteur : Amy Drader

Amy Drader est consultante en gestion et coach avec plus de 20 ans d’expérience dans les RH et les opérations. Elle connaît de première main les joies et les défis de diriger des personnes et se consacre à aider les gestionnaires et les équipes à améliorer leurs performances. Amy est propriétaire de Growth Partners Consulting, une boutique leader… Voir le profil complet ›