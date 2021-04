Votre investissement Dogecoin pourrait payer pour un maillot Snazzy

Si tu avais la chance d’avoir acheté Dogecoin (CCC:DOGE-USD) à la fin du mois de décembre 2020, vous êtes en hausse de 1200% au 1er avril.

Source: Shutterstock

La dernière fois que j’ai écrit sur la crypto-monnaie début mars, j’ai plaidé pour la création d’un fonds négocié en bourse (ETF) contenant toutes les crypto-monnaies majeures et moins importantes. De cette façon, les types conservateurs comme moi, qui n’ont jamais envisagé d’acheter Dogecoin ou toute autre crypto-monnaie d’ailleurs, pourraient le faire avec moins d’inquiétude.

Jusqu’à présent, tout ce que nous avons, ce sont des demandes en attente aux États-Unis et quelques options canadiennes. Mais ils sont tous concentrés sur Bitcoin (CCC:BTC-USD) de la même manière que les fonds aurifères détiennent l’actif physique et rien d’autre.

Jusqu’à ce qu’un ETF diversifié se produise, les investisseurs sont obligés de décider si autre chose que Bitcoin a du sens dans leurs portefeuilles.

Cependant, une nouvelle que je viens de lire montre pourquoi Dogecoin pourrait avoir un sens dans certains cas.

Voici pourquoi.

Utilisez Dogecoin pour payer les maillots de votre équipe

Le 9 mars Vêtements Wooter, une société spécialisée dans les maillots et uniformes d’équipe personnalisés, a annoncé qu’elle accepterait désormais Dogecoin comme une forme alternative de paiement en ligne.

Ce n’est pas la première fois que la société de vêtements de sport s’adressant directement aux consommateurs entretient une relation avec la crypto-monnaie. En 2015, Wooter a commencé à accepter les paiements Bitcoin. Il s’est même associé à Coinbase pour donner aux clients 10 $ de Bitcoin lorsqu’ils se sont inscrits au bureau de change numérique.

«Wooter pense maintenant que la technologie de la crypto et de la blockchain peut aider à faciliter les paiements mondiaux, et que les nouvelles ne pourraient pas arriver à un meilleur moment alors que le sport commence à s’ouvrir au niveau local, régional, national et international», a déclaré Wooter dans son communiqué de presse de mars.

Wooter a apparemment fait des vêtements personnalisés pour toutes sortes d’athlètes et de célébrités tels que l’ancien joueur de la NFL Terrell Owens et le rappeur Snoop Dogg.

Cela m’a fait réfléchir. Le partenaire commercial de ma femme est un grand fan de sport: football, hockey, basket-ball. Je ne pense pas qu’il y ait un sport qu’il ne suit pas. Son fils a joué au hockey, alors je vais y aller.

Le prix de 10 à 25 chandails est de 59,99 $ chacun, ou 600 $ plus taxes pour 10. Je pourrais en obtenir pour tous leurs employés. Payé avec Dogecoin.

Mais voici la meilleure partie.

Si j’achetais 50 $ de Dogecoin à la fin du mois de décembre, j’aurais aujourd’hui les 600 $ pour terminer ma transaction. Vous n’obtenez pas ce genre d’appréciation avec le billet vert américain.

Bien sûr, cela aurait pu aller dans l’autre sens, et je devrais utiliser un peu plus de mes billets verts pour couvrir la commande.

La ligne de fond

Les crypto-monnaies qui peuvent fournir une utilité aux investisseurs seront les grands gagnants dans 5 à 10 ans.

Il y a des années, la carte de crédit Diners Club a été créée par Frank McNamara après que l’homme d’affaires ait oublié son portefeuille dans un restaurant de New York. McNamara a créé la carte de paiement polyvalente afin qu’il ne soit plus jamais dans ce genre de situation.

Il a gagné du terrain parce qu’il a fourni une utilité à ses membres. Dogecoin pourrait être la version moderne de la carte de crédit Diners Club.

Le contributeur d’InvestorPlace, Tezcan Gecgil, a récemment suggéré que la flambée de la crypto-monnaie devrait fournir à Dogecoin un vent arrière tout au long de 2021 et peut-être au-delà. De toute évidence, le soutien d’Elon Musk à la crypto-monnaie meme a aidé à pomper de l’air dans les pneus de Dogecoin.

Cependant, elle a terminé son article du 22 mars en affirmant qu’à moins que les crypto-monnaies telles que Dogecoin ne dépassent la spéculation pour fournir une utilité réelle, les rendements de plus de 1200% observés ces derniers mois disparaîtront sûrement.

Chris MacDonald d’InvestorPlace est récemment allé plus loin, suggérant que la crypto-monnaie n’est rien d’autre qu’une blague, soulignant le fait que l’un des fondateurs de Dogecoin – Billy Markus – a en fait quitté le projet en 2015, vendant toute sa crypto dans le processus, sceptique quant à ses fondements financiers.

Si tel est le cas, il semble que j’aie manqué l’occasion de demander à Dogecoin de commander ma commande de maillot. Ou peut-être que son prix se dirige vers la lune.

Quoi qu’il en soit, vous savez que les mouvements de prix de Dogecoin dans les semaines à venir seront volatils.

À la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Will Ashworth a écrit sur les investissements à plein temps depuis 2008. Les publications où il est apparu comprennent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.