Votre iPhone a une carte cachée qui montre où et quand il pleuvra

Maintenant qu’iOS 15 est sorti depuis plus d’un mois, il y a de fortes chances que vous ayez déjà téléchargé la mise à jour. Et bien que iOS 15 manque certes d’une fonctionnalité exceptionnelle, la mise à jour regorge toujours de nouvelles fonctionnalités qui, prises ensemble, en font une mise à jour convaincante dans l’ensemble. Si vous êtes toujours en train de fouiller dans iOS 15, il y a une fonctionnalité intégrée à l’application Météo qui mérite certainement d’être soulignée.

En passant, on ne peut nier que l’application Météo d’Apple a, historiquement, été assez simple. Plus récemment, Apple a heureusement commencé à étoffer certaines des fonctionnalités de son application Météo. Naturellement, cet effort a été renforcé par l’acquisition de Dark Sky par Apple en mars 2020.

Carte cachée dans l’application Météo iPhone

L’application iPhone Météo s’est améliorée à pas de géant ces dernières années. En conséquence, l’application propose désormais toutes sortes d’informations météorologiques utiles qui peuvent ne pas être apparentes au premier coup d’œil.

À titre d’exemple, enterré profondément dans l’application Météo est une option pour afficher une sorte de carte cachée qui peut vous dire où et quand il va pleuvoir. Si vous recherchez plus d’informations hyperlocales par rapport à votre bulletin météo, alors cette astuce est pour vous.

Pour accéder à cette carte de pluie cachée, la première chose que vous devez faire est d’ouvrir l’application Météo et de cliquer sur l’icône dans le coin inférieur gauche.

Une fois cela fait, sélectionnez l’icône des trois cases empilées les unes sur les autres.

Une fois cela fait, vous verrez trois options. Lorsque vous voyez ces options, sélectionnez « Précipitations » et vous pourrez voir une carte météo qui vous indique où il va pleuvoir.

Voici à quoi ressemble la prochaine interface :

Notez que la barre horizontale noire en bas est un curseur que vous pouvez déplacer vers la gauche et la droite pour voir quelles seront les précipitations à des moments précis.

Dans l’ensemble, c’est une fonctionnalité assez astucieuse qui n’est pas trop apparente dans l’application Météo. Et, bien sûr, la même interface peut être utilisée pour vérifier la température et la qualité de l’air de votre emplacement et des zones environnantes.

3 autres astuces iPhone

Au-delà de l’application Météo, nous avons pensé que nous pourrions aussi bien partager quelques autres astuces iPhone dont vous n’êtes peut-être pas au courant.

Soyez averti lorsque votre nom est mentionné dans une discussion de groupe

C’est une fonctionnalité intéressante lorsque vous souhaitez garder un œil sur une discussion de groupe en cours mais que vous n’avez pas le temps d’y prêter toute votre attention. Si vous allez dans Paramètres> Messages, puis sélectionnez le bouton « Me notifier », vous recevrez une alerte chaque fois que quelqu’un mentionne votre nom.

Faites glisser et déposez des fichiers entre les applications

Il s’agit d’une toute nouvelle fonctionnalité iOS 15 qui apporte des fonctionnalités de bureau à l’iPhone. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent faire glisser des fichiers d’une application vers une autre. Comme illustré dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez désormais prendre une photo à partir de l’application Photos et la faire glisser facilement dans l’application Mail.

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 #WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Enregistrez une vidéo avec de la musique de fond depuis Spotify ou Apple Music

Cette astuce est un changeur de jeu absolu. Comme toute personne ayant enregistré une vidéo avec un iPhone peut en témoigner, l’ouverture de la section vidéo de l’application Appareil photo arrête automatiquement la lecture de la musique de fond. Mais que se passe-t-il si vous voulez une musique de fond pour aider à planter le décor ? Eh bien, il existe une solution.

Une fois que vous avez ouvert l’application Appareil photo, appuyez sur le bouton de l’obturateur blanc et faites-le glisser vers la droite. Un enregistrement vidéo démarrera automatiquement et la musique de fond continuera à jouer.