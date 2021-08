Votre iPhone ou iPad est-il infecté par le logiciel espion Pegasus ? Comment le découvrir gratuitement

in

Un nouveau programme espion appelé Pegasus a été détecté sur les appareils Apple de certaines personnalités éminentes cet été, mais heureusement, il existe un moyen simple de vérifier si vous êtes une victime. Selon un rapport de CNET, les logiciels espions Pegasus peuvent être installés à distance sur un iPhone ou un iPad à l’insu ou sans la participation du propriétaire. Il peut donner au pirate accès à toutes les données de l’appareil, y compris les messages texte, les e-mails et même les appels téléphoniques.

Pour rechercher les logiciels espions Pegasus sur votre propre appareil, vous aurez besoin de l’iPhone ou de l’iPad en question et d’un ordinateur – un Mac ou un PC fera l’affaire. Vous devrez télécharger et installer un programme appelé iMazing sur l’ordinateur, qui est disponible avec un essai gratuit. Ce sera plus que suffisant pour rechercher les logiciels espions Pegasus sur votre appareil. Sélectionnez simplement « essai gratuit » lorsque vous y êtes invité, puis branchez votre appareil mobile sur l’ordinateur.

Vous devrez autoriser iMazing à effectuer une sauvegarde des données de votre iPhone ou iPad, ce qui sera probablement la partie la plus longue de ce processus pour la plupart des utilisateurs. Cette partie peut être déroutante si vous n’avez pas connecté votre téléphone à votre ordinateur depuis un certain temps, mais assurez-vous de vérifier les invites sur votre ordinateur et sur l’écran de verrouillage de votre appareil, le cas échéant.

Avec cela à l’écart, faites défiler vers le bas dans l’application iMazing et trouvez le bouton qui lit “détecter les logiciels espions” dans la colonne de droite. En cliquant dessus, une nouvelle fenêtre s’ouvrira, qui vous guidera tout au long du processus. Tant que vous disposez de suffisamment d’espace de stockage local pour une sauvegarde de votre appareil, vous devriez pouvoir partir de là.

Selon CNET, la vérification des logiciels espions d’iMazing est extrêmement approfondie et inclut même le Mobile Verification Toolkit (MVT) conçu par Amnesty International. Cette fonctionnalité a été spécialement conçue pour détecter les logiciels espions Pegasus. La société suggère aux utilisateurs de conserver tous les paramètres par défaut dans leur vérification des logiciels espions dans la plupart des cas.

Il y aurait des cas de faux positifs à la fin du contrôle iMazing. Dans ce cas, il est préférable de contacter l’équipe de support client pendant que vous attendez que votre cas soit examiné. La société recommande également à tout utilisateur actif dans un “contexte politiquement sensible” de retirer sa carte SIM et d’éteindre son appareil en cas de test positif.

Le logiciel espion Pegasus a été créé par une société appelée NSO Group, qui prétend qu’il a été conçu pour surveiller les criminels et les terroristes. Il a été détecté sur les appareils de politiciens, de journalistes et d’autres personnalités publiques, mais pour l’utilisateur moyen, le risque d’être infecté est très faible. Pourtant, il ne fait jamais de mal d’avoir l’esprit tranquille.