Votre iPhone peut envoyer des accusés de lecture même si vous les désactivez

Il existe deux types de personnes dans le monde : celles qui utilisent des accusés de réception et celles qui ne les utilisent pas. Beaucoup de gens préfèrent les désactiver, car ils ajoutent encore plus de stress aux textos. Avec les reçus de lecture, tous vos amis, membres de votre famille et collègues sauront précisément depuis combien de temps vous les ignorez. Mais certaines personnes veulent que leurs contacts sachent quand ils voient leurs messages. Quel que soit le côté de cette clôture sur lequel vous tombez, vous devez savoir qu’un nouveau bogue dans Messages pourrait amener votre iPhone ou iPad à envoyer des confirmations de lecture à vos contacts même si vous avez désactivé la fonctionnalité.

Méfiez-vous de ce bug ennuyeux de confirmation de lecture

Selon Macworld, certains utilisateurs d’iOS et d’iPadOS signalent que leurs contacts peuvent voir quand leurs messages sont lus même lorsque la fonctionnalité est désactivée. Apple a créé un paramètre à l’échelle du système sur toutes ses plates-formes que vous pouvez utiliser pour activer ou désactiver la fonctionnalité. Voici les instructions simples que vous pouvez suivre pour vérifier les paramètres de l’appareil Apple que vous utilisez :

iOS: accédez à Paramètres > Messages et appuyez sur le bouton à côté de Envoyer les accusés de lecture.

iPadOS: accédez à Paramètres > Messages et appuyez sur le bouton à côté de Envoyer les accusés de lecture.

macOS: accédez à Paramètres > Préférences > iMessage et sélectionnez « Envoyer des confirmations de lecture ».

Glenn Fleishman de Macworld explique que le problème est apparu brièvement dans les versions précédentes d’iOS, mais que plus d’utilisateurs que jamais semblent rencontrer une déconnexion entre leurs paramètres et la réalité dans iOS 15. On ne sait pas à quel point ce problème est répandu ou si Apple en est même conscient. .

Si vous remarquez que vos contacts peuvent voir quand vous lisez leurs messages malgré vos paramètres de confirmation de lecture, vous pouvez essayer de redémarrer votre appareil. Macworld dit que certains utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont pu corriger temporairement le bogue de cette façon, mais ce n’est pas une solution permanente.