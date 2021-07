Votre iPod d’origine pourrait-il vous rendre riche ?

(HLN) – Votre iPod pourrait valoir jusqu’à 1 000 $ !

Plus tôt cette année, Apple a annoncé qu’il ne fabriquerait plus l’iPod Classic. Alors que la société se tourne vers le développement de montres intelligentes et d’iPhones plus grands, elle arrête son lecteur de musique d’origine.

Et cela, bien sûr, signifie que tout le monde le veut.

IPod Classics peut être trouvé sur Amazon jusqu’à 670 £, soit 1 052 $, selon The Guardian.

L’iPod d’origine peut stocker plus de chansons que l’iPod Touch, qui est toujours disponible auprès d’Apple.

Avez-vous encore l’un des anciens modèles d’iPod / iPhone / iPad ?