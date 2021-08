Votre lecture hebdomadaire de cartes de tarot, par signe du zodiaque

Vous n’avez pas besoin de connaître la différence entre une propagation à trois cartes et une croix celtique pour tirer le meilleur parti d’une lecture de carte de tarot. Tout ce dont vous avez besoin : votre signe solaire ! Voici ce que je fais : mélangez mon jeu de tarot et sortez les cartes dans l’ordre du Bélier aux Poissons, plus une carte générale pour tout le monde afin que vous puissiez obtenir des conseils spécifiques sur votre personnalité. Allons-y!

UNE CARTE GÉNÉRALE POUR TOUS : CINQ DE COUPES

Pont Raydene Salinas Hansen / Rider-Waite

Quelque chose dans le présent déclenchera un triste souvenir cette semaine, et il est normal de rester assis avec lui pendant un moment et de laisser ces émotions couler. Il peut être libérateur et guérissant de reconnaître vos sentiments. Cependant, le Five of Cups met en garde de ne pas s’attarder trop longtemps dans cet espace, car cet événement est dans le passé et vous ne pouvez rien y faire maintenant. Accordez-vous un ~ moment ~ puis revenez au présent, car votre avenir est prometteur.

BÉLIER : SEPT D’ÉPÉES

Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Malgré toute votre compétitivité et votre comportement grandiloquent, il n’y a pas de mauvais os en vous, Bélier. Vous êtes sain et pur en ce qui concerne vos intentions envers les autres. Vous voulez que tout le monde s’entende bien ! The Seven of Swords apporte un caractère ou une énergie louche à votre monde cette semaine, alors soyez très prudent, d’accord ? Tout le monde n’est pas aussi bon que vous et vous devez vous protéger. Soyez prudent avec toute personne ou tout ce en qui vous n’avez pas entièrement confiance.

TAUREAU : SIX D’ÉPÉES

Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Aucun regret et aucun regard en arrière, Taureau. Il est temps de passer à autre chose, car des choses plus grandes et plus brillantes nous attendent. The Six of Swords a une ambiance “faites vos valises”, et cela révèle que vous êtes plus prêt pour un changement de lieu ou de situation que vous ne le pensez. Cet adieu ne sera pas aussi triste ou difficile que vous le craignez, car vous êtes déjà devenu trop grand pour cet endroit. Bouger.

GÉMEAUX : QUATRE ÉPÉES

Pont Raydene Salinas Hansen / Rider-Waite

Gémeaux, si un signe brûle la bougie aux deux extrémités, c’est bien vous ! Vous êtes un paquet d’énergie nerveuse et vous détestez passer à côté de choses, alors vous vous étalez ultra-mince. Le Four of Swords, c’est comme recevoir une note de malade du cosmos, vous demandant de le ralentir cette semaine. Reposez-vous, détendez-vous et récupérez. Vous avez besoin de recharger vos batteries.

CANCER : TROIS DE BAGUES

. / Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Vous êtes d’humeur sociale cette semaine, Cancer ! Vous cherchez à vous amuser et à vous divertir avec les autres. Heureusement pour vous, vous êtes une personne très populaire, les invitations ne manqueront donc pas. Dites « oui » à tout cette semaine. The Three of Wands apporte de multiples opportunités éphémères que vous devez saisir avant qu’elles ne disparaissent. Être occupé!

LION : L’IMPÉRATIVE

Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Vénus, sous les traits de l’Impératrice, se promène dans votre royaume cette semaine, apportant des cadeaux d’amour, de passion, de plaisir et de créativité. Portez-les comme bon vous semble. C’est une semaine où vous réalisez que les meilleures choses de la vie sont gratuites : la famille, les amis, les amoureux, les animaux domestiques, la nature, les projets créatifs et votre propre imagination. Investissez votre temps et votre énergie et vous serez récompensé par la paix, l’amour, l’harmonie et un profond sentiment de satisfaction.

VIERGE : JUSTICE

Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Vous aviez raison et ils avaient tort, et cette semaine, tout est révélé. Alléluia! Vierge, vous aimez avoir raison. La justice montre que c’est quelque chose de sincère, et vous vous sentirez ému par le changement des événements. Profite de l’instant. Ne frottez le nez de personne dedans, car le karma s’occupera de tout cela. Sachez que vous avez fait la bonne chose, faites confiance aux gens et avancez la tête haute.

BALANCE : DEUX D’ÉPÉES

Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Euh oh, pas de procrastination ! Ouais. The Two of Swords montre que vous avez replongé dans votre mauvaise habitude de trop réfléchir à une décision qui ne devrait pas être SI difficile. Vous avez un esprit si actif – vous aimez peser vos options et rendre tout équilibré et juste. La peur de mal faire vous paralyse et vous pousse à ne rien faire. Faites un choix cette semaine !

SCORPION : LES AMANTS

Pont Raydene Salinas Hansen / Rider-Waite

La tentation peut prendre plusieurs formes. Nous pensons à la tricherie et aux aventures, mais vous pouvez également trahir la confiance de quelqu’un ou perdre son temps d’autres manières. Considérez quelles tentations attirent votre regard en ce moment, Scorpion. The Lovers indique une possible tête vs. un conflit cardiaque ou une distraction par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes (soi-disant) engagé. Est-ce un drapeau rouge ? Ou est-ce juste une phase passagère ? Décidez et agissez en conséquence.

SAGITTAIRE : LE CHAR

Pont Raydene Salinas Hansen / Rider-Waite

Les voyages et l’aventure sont deux de vos choses préférées, ce qui est génial, car The Chariot apporte beaucoup des deux dans votre vie cette semaine. C’est une carte puissante sur le mouvement, le progrès, un changement de lieu et tout ce qui concerne les voyages. Que vous soyez à la recherche d’une nouvelle voiture, que vous planifiiez un changement d’adresse, que vous recherchiez un voyage important ou que vous rattrapiez les endroits que vous avez manqué de visiter l’année dernière… c’est la semaine pour vous y mettre. Bon voyage!

CAPRICORNE : REINE DES ÉPÉES

. / Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Les projets solo sont là où il en est pour les Caps auto-démarrants. Vous n’avez qu’à vous faire plaisir, et vous pouvez aller à votre rythme (ce qui veut dire que ça va être excellent ET rapide). La reine des épées vous apporte un élan d’énergie et de motivation pour aller de l’avant dans un projet personnel. Vous pouvez voir toutes les solutions aux problèmes qui ont bloqué les choses auparavant. Vous pouvez visualiser la ~ fin de partie ~. Utilisez toutes vos nouvelles idées et concentrez-vous dessus. Vous pouvez réaliser des choses merveilleuses.

VERSEAU : ROI DES ÉPÉES

Pont Raydene Salinas Hansen / Rider-Waite

C’est VOTRE carte, Verseau : le roi des épées représente les signes aériens. Je pense que cela signifie que vous êtes totalement concentré sur une ambition personnelle importante cette semaine. C’est quelque chose de stimulant mentalement et d’intellectuel. C’est quelque chose sur lequel vous prenez les devants, et c’est la semaine pour élaborer une stratégie. Sachez où vous vous dirigez, afin que vous sachiez quelles étapes sont nécessaires pour y arriver. Travaillez en arrière à partir d’un objectif futur et voyez ce qui doit se passer maintenant.

POISSONS : SEPT DE BAGUES

Pont Rider-Waite / Raydene Salinas Hansen

Vous vous sentez sous la pression de la vie en général en ce moment. Il existe de multiples situations et personnes en compétition pour votre temps et votre énergie, et vous ne pouvez tout simplement pas bien les servir. C’est stressant! Poissons, priorisez. The Seven of Wands vous demande de choisir vos batailles et de vous concentrer sur ce qui est le plus important. Une partie de cela n’a vraiment pas d’importance. Zoom sur les gros trucs cette semaine – le reste devra prendre soin de lui-même.

