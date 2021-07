Votre liste d’emoji pourrait devenir beaucoup plus inclusive et un peu fringante aussi

La pandémie de Covid-19 a peut-être un peu retardé les choses, mais les derniers emoji ont été révélés dans un brouillon pour la prochaine mise à jour Emoji 14.

Les nouveaux ajouts offrent un aperçu de la direction plus inclusive que prennent les emoji. La liste comprenait plus de positions de main avec des sélections multicolores et même une nouvelle poignée de main de couleurs mélangées.

Plus particulièrement, les nouveaux emoji incluent désormais un homme enceinte et une personne enceinte, ce qui éclaire davantage les communautés trans et non binaires et souligne comment la grossesse est également possible pour ces personnes.

Bien que l’ajout d’emoji plus inclusifs puisse ne pas sembler un gros problème pour certains, des études ont montré que de nombreux utilisateurs à travers le monde utilisent des emoji pour aider à communiquer et se sentent souvent sous-représentés par la sélection. Un rapport d’Adobe a montré que seulement la moitié environ des utilisateurs interrogés se sentaient représentés, tandis que la plupart pensaient que les emojis pouvaient “aider à susciter des conversations positives sur des problèmes culturels et sociétaux importants”.

Le concepteur de polices Adobe, Paul Hunt, convient que les emojis sont des outils culturels importants pour la communication. “Ma philosophie personnelle à propos des emoji est que c’est un rappel que nous vivons dans un monde de vraies choses et de vraies personnes”, déclare Hunt, qui a été un ardent défenseur des emoji plus inclusifs. “Même si nous ne faisons que les approximer en utilisant des images de dessins animés d’objets que nous aimons et que nous utilisons pour nous servir de mots que nous ne pouvons pas vraiment vocaliser ou écrire.”

Les derniers chiffres montrent que 89% des utilisateurs d’emoji ont convenu que les petits dessins animés facilitent la communication au-delà des barrières linguistiques. Dans le même temps, plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré préférer les emoji aux conversations en personne et même au téléphone.

… nous réagissons plus émotionnellement aux images, et donc, les emoji peuvent aider à mieux approcher le ton de la voix, les gestes et les réactions émotionnelles avec des images qu’avec des mots seuls.

Parmi les autres emoji amusants introduits dans le brouillon, citons un smiley fondant, certains des visages les plus maladroits de tous les temps et une lèvre mordante pour tous ceux qui se sentent un peu fringants. Microsoft a même lancé une “pétition” pour que Clippy ait son propre emoji, et cela semble avoir réussi.

La sélection finale sera faite en septembre dans le cadre de la nouvelle version d’Unicode 14. Les nouveaux emoji devraient arriver sur les meilleurs téléphones Android et autres appareils à la fin de 2021 ou au début de 2022. Vous pouvez voir les exemples d’images ici, bien qu’il soit à noter qu’ils sont susceptibles de changer.

