Votre maison est un investissement. Voici comment l’aider à apprécier

Photo de Pixabay sur Pexels.com

Il est bon de considérer votre maison comme un investissement. Il s’agit de l’un des achats les plus importants que vous ferez jamais, et il conservera probablement sa valeur au fil du temps – ou même augmentera en valeur, vous aidant à réaliser un profit sur cet investissement. Cependant, ces actifs ne sont pas garantis de s’apprécier. En fait, si vous n’avez pas de chance ou si vous ne prenez pas bien soin de votre maison, votre maison pourrait perdre de la valeur.

Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vous assurer que la valeur de votre maison augmente au fil du temps?

Choisissez la bonne maison

La première étape est évidente, mais importante : vous devez commencer par la bonne maison, au bon endroit. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer l’extérieur et l’intérieur de votre maison, mais vous ne pourrez pas changer son emplacement ou le quartier dans lequel elle réside.

Une grande partie de la valeur d’une propriété dépend de son emplacement. Si c’est dans un quartier en plein essor avec de bonnes écoles, un faible taux de criminalité et un accès aux transports et aux opportunités d’emploi, la maison prendra probablement de la valeur. Si c’est dans un quartier qui ne cesse de se dégrader, vous n’aurez pas cette chance.

Suivez l’entretien et le nettoyage

Ensuite, assurez-vous de suivre l’entretien et le nettoyage. Cela garantira que votre maison subira moins de dommages, restera en bon état et restera présentable plus longtemps. Voici quelques-unes des choses les plus importantes que vous pouvez faire :

·Changez les filtres. Changer les filtres à air de votre système CVC ne prend qu’une minute ou deux, et si vous le faites régulièrement, cela pourrait prolonger la durée de vie de votre système de plusieurs années. Les filtres à air sont conçus pour capter les petites particules de saleté, de poussière et de débris qui pourraient autrement pénétrer dans votre système et interférer avec les pièces mobiles. Changer les filtres et les garder propres assurera une circulation d’air fluide.

·Nettoyez fréquemment l’intérieur. Nettoyez fréquemment l’intérieur de votre maison. Investissez dans un aspirateur puissant pour éliminer la saleté et les débris de vos tapis, balayer et essuyer vos sols et nettoyer vos plans de travail et vos murs. Vous devriez également utiliser des produits d’étanchéité sur des choses comme les planchers de bois franc et les comptoirs toutes les quelques années. Si vous le faites, votre maison sera moins sujette aux taches, vos conduits d’aération resteront plus propres et la maison restera globalement en meilleur état plus longtemps.

·Hivernez la maison. Si vous habitez dans une région aux hivers rigoureux, sachez que les conditions hivernales peuvent causer beaucoup de dommages à une maison. C’est pourquoi il est important de prendre le temps d’hiverner votre logement avant que le temps ne s’installe. Des tâches simples, comme couper l’eau de vos bavoirs, peuvent empêcher la formation de barrages de glace et éliminer le risque de gel ou d’éclatement d’un tuyau.

·Nettoyez les gouttières. Si votre maison a des gouttières traditionnelles, nettoyez-les régulièrement. Si vous ne le faites pas, ils pourraient se boucher et provoquer une sauvegarde, entraînant finalement des dommages au toit.

·Inspectez les dommages. Apprenez à connaître votre maison. Passez en revue les différentes pièces de votre maison et inspectez-les périodiquement pour déceler les dommages. Si vous remarquez quelque chose qui ne va pas, soyez proactif et essayez de vous en occuper.

·Effectuez correctement les réparations nécessaires. Parfois, chaque maison rencontrera des problèmes, comme des fuites de toit, des robinets qui gouttent et un câblage défectueux. Lorsque vous remarquez quelque chose qui ne va pas, essayez de résoudre le problème immédiatement et en profondeur – sinon, vous pourriez vous retrouver avec un problème beaucoup plus grave sur toute la ligne.

Investir dans des projets d’amélioration à haut retour sur investissement

Vous pouvez également aider votre maison à prendre de la valeur en investissant dans des projets d’amélioration qui offrent un bon retour sur investissement (ROI), tels que :

·Rénovation de cuisine et salle de bain. Les cuisines et les salles de bain sont parmi les pièces les plus remarquables et les plus importantes de votre maison, il est donc utile de leur accorder une attention particulière. De nouveaux appareils électroménagers et des rénovations superficielles peuvent augmenter considérablement la valeur de votre maison.

·Pose de cheminée. La plupart des gens aiment l’idée d’un feu crépitant dans un salon confortable ; c’est pourquoi les installations de cheminée sont si précieuses.

·Fenêtres améliorées. Si vous vivez dans une vieille maison avec des fenêtres qui fuient, un ensemble de nouvelles fenêtres pourrait vous offrir une valeur considérable – et vous faire également économiser de l’argent sur les coûts énergétiques.

Vous ne verrez probablement pas de profit net sur ces projets, mais si vous continuez à vivre dans la maison, vous profiterez également des avantages de ces améliorations.

Si vous êtes dans un bon quartier et que vous prenez bien soin de votre maison, vous devriez la voir prendre de la valeur avec le temps. Restez patient, continuez à profiter de votre maison pour les prochaines années, et lorsque vous remarquez que les prix commencent à monter en flèche, pensez à encaisser.