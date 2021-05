Votre marque d’accessoires préférée a peut-être quitté Amazon en raison de fausses critiques

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Amazon a retiré Aukey et Mpow peu de temps après qu’une enquête a révélé que des entreprises payaient pour de faux avis. Les entreprises ont distribué des produits gratuits dans l’espoir de stimuler les ventes.

Avez-vous remarqué qu’une marque d’accessoires technologiques préférée a disparu d’Amazon sans laisser de trace? Il y a peut-être une bonne raison à cela. Amazon a retiré Aukey et Mpow de ses listes peu de temps après qu’une enquête SafetyDetective a révélé que des entreprises payaient pour de faux avis pour augmenter leurs ventes.

Le défenseur de la sécurité sur Internet a découvert un serveur exposé avec un cache de messages entre les fournisseurs d’Amazon et les clients qui étaient prêts à fournir de fausses critiques en échange de produits gratuits. Alors que les participants au programme achèteraient les produits eux-mêmes, les vendeurs enverraient de l’argent via PayPal pour éviter d’informer les modérateurs d’Amazon. Certains ont peut-être reçu un «paiement supplémentaire», bien qu’il n’y ait pas d’exemples de cela dans le cache.

Les fraudeurs ont également défini des directives d’examen pour éviter la détection et ont utilisé diverses plates-formes de messagerie pour orchestrer de faux avis, notamment Telegram et WhatsApp. Le serveur hébergeant toutes ces conversations semblait être en Chine, bien que les données couvrent des personnes en Europe et aux États-Unis.

Nous avons demandé à Amazon de commenter. Jusqu’à présent, Aukey et Mpow n’ont pas abordé les retraits, y compris s’ils étaient directement liés au prétendu système de faux avis.

On ne sait pas exactement combien d’entreprises ont été impliquées dans l’arnaque des faux avis. Cependant, les suppressions d’Aukey et de Mpow pourraient avoir des effets dramatiques sur le monde des accessoires technologiques. Les deux font partie des fabricants d’accessoires technologiques les plus connus et étaient des montages sur Amazon – ils viennent de perdre l’une de leurs plus grandes vitrines. Des alternatives comme Anker et RavPower restent, mais elles ne vous feront pas beaucoup de bien si elles n’ont pas un équivalent à ce que vous recherchiez.