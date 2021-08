Votre moniteur de PC peut avoir une fonctionnalité sournoise qui vous rend meilleur dans les jeux

Avez-vous un objectif terrible dans les jeux avec un mécanicien de tir? Qu’il s’agisse d’armes à feu, d’arcs ou de blasters, si vous possédez l’un des meilleurs moniteurs de jeu sur le marché, il y a de fortes chances qu’il ait une fonctionnalité qui pourrait rendre vos cibles beaucoup plus faciles à atteindre.

Les fans de la plupart des jeux de tir à la première personne comme Battlefield sauront ce qu’est un réticule – généralement un petit cercle ou une superposition en forme de X représentant l’endroit où vos tirs atterriront. Bien que de nombreux jeux l’aient, il existe des exceptions notables, comme Rust, dans lesquelles il est absent, ce qui peut rendre difficile la tâche d’abattre les raiders de base à longue distance.

Bien que ce ne soit pas exactement un secret, il est probable que certains d’entre vous ne sachent pas que certains moniteurs de jeu, en particulier les modèles de milieu à haut de gamme comme le Gigabyte Aorus FI27Q-X peuvent être livrés avec une superposition de réticule intégrée dans les paramètres qui peuvent être activé sur n’importe quel jeu, offrant un avantage tactique contre des adversaires dans des titres qui peuvent ne pas avoir leur propre matériel prenant en charge une telle fonctionnalité.

La superposition placera généralement un réticule au point mort de votre écran, il y a donc quelques mises en garde. Si vous aimez jouer à des jeux en mode fenêtré (une pratique standard pour les personnes utilisant des écrans ultra-larges), vous ne pouvez pas ajuster l’emplacement du réticule du moniteur sur votre écran, et certains jeux définissent en fait l’emplacement cible de vos prises de vue un peu décentré pour donner aux joueurs plus d’espace à l’écran, de sorte que vous constaterez que la superposition ne cible pas réellement votre adversaire.

Certains modèles Asus avec GamePlus vous offrent en fait une sélection de différentes superpositions de réticules parmi lesquelles choisir. Assurez-vous de consulter le manuel d’utilisation de votre moniteur pour vérifier si votre modèle est doté de cette fonctionnalité et, si oui, comment l’activer. En règle générale, vous pouvez trouver la fonctionnalité dans les paramètres de votre moniteur, mais le nom et l’emplacement varient selon les marques.

Analyse : en avez-vous vraiment besoin ?

(Crédit image: Epic Games)

Il y a bien sûr des sentiments mitigés sur cette fonctionnalité, certains joueurs considérant qu’il s’agit d’un avantage injuste, qualifiant ceux qui les utilisent de tricheurs. C’est une position compréhensible à adopter – après tout, si les développeurs de jeux dépourvus d’aide à la visée voulaient que vous utilisiez un réticule, ils l’auraient intégré au jeu, n’est-ce pas ?

Le fait est qu’un réticule ou tout autre type d’assistance visuelle est une fonctionnalité d’accessibilité fantastique, et tous les jeux n’ont pas besoin d’être regardés avec l’examen minutieux des compétitions de tournoi. Les gens créent également manuellement leurs propres réticules depuis des années, donc à moins que vous ne soyez également en colère contre l’existence de marqueurs effaçables à sec, de ruban adhésif et d’autocollants, il ne s’agit que d’une réalité pour les titres de prise de vue. Je me souviens avec émotion d’avoir utilisé du ruban de peintre lorsque je jouais à Gears of War original parce que mon objectif était terrible et que je voulais juste m’amuser.

En dehors du matériel, il existe également des applications que vous pouvez télécharger qui placeront un réticule dans n’importe quel jeu tel que HudSight. C’est à vous de décider si vous choisissez d’utiliser cette aide ou non, mais elle existe pour une raison. Ce n’est pas n’importe quel type de technologie aimbot, et les joueurs doivent toujours viser manuellement leurs cibles, donc une aide visuelle pour aider les nouveaux joueurs à apprendre les ficelles du métier ou les personnes malvoyantes à jouer à des jeux auparavant inaccessibles ne doit pas être reniflée.

Les réticules du moniteur ne sont guère une nouvelle fonctionnalité, mais toutes les quelques semaines, un joueur surpris découvrira ce «piratage» et courra le dire aux médias sociaux. C’est votre signe pour vérifier si votre modèle de moniteur a un réticule intégré et allez profiter de vos jeux préférés sans rien coller sur votre écran.