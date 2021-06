Votre MPME est-elle prête pour le capital-investissement, le capital-risque ? Voici ce qu’il faudrait pour attirer de l’argent privé

Les PE fournissent un capital permanent en achetant des capitaux propres dans votre entreprise, continuant ainsi à exister même après que vous ayez atteint les objectifs pour lesquels vous aviez levé ce financement.

Une récente enquête de Dun & Bradstreet a indiqué que 82% des MPME indiennes ont été négativement affectées par les perturbations causées par COVID-19. Même avec la forte baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19, l’impact psychologique de la deuxième vague sera plus profond et plus large que la première, en particulier sur les propriétaires d’entreprise MPME. L’année dernière, le gouvernement Modi avait annoncé un fonds de fonds de 50 000 crores de Rs, avec un investissement de 10 000 crores de Rs par le gouvernement pour faciliter le flux de capitaux vers 25 lakh MPME. Les données de CII attribuent aux MPME 45% de nos exportations et fournissent des emplois à plus de 12 millions de personnes. Sans aucun doute, assurer leur survie et leur succès est un élément crucial des rêves économiques de 5 000 milliards de dollars promus par le premier ministre.

L’annonce du fonds de fonds a été accueillie avec enthousiasme par toutes les sections de la diaspora des entreprises. Cependant, le gouvernement s’attendait à ce que les 40 000 crores restants de capitaux propres soient investis par des sociétés de capital-risque (VC) et de capital-investissement (PE). La promotion de la participation externe dans un fonds comme celui-ci est une initiative intelligente car elle garantit le décaissement professionnel et transparent des fonds.

Dans un environnement où les MPME sont perpétuellement privées de toute forme de capital pour réaliser leurs ambitions de croissance, les propriétaires de MPME seraient désireux d’apporter de l’argent professionnel. Cependant, je me demande si les propriétaires de MPME apprécieraient les cloches et les sifflets qu’un tel capital apporte avec lui. C’est très différent de la dette qu’ils auraient pu recevoir d’une banque ou d’une NBFC. Cet argent a des attentes très différentes.

Pour commencer, les banques ou les NBFC fournissent un « capital temporaire » sous la forme de prêts à terme, de facilités de découvert ou d’options d’escompte de factures, etc. Une fois les objectifs pour lesquels vous avez collecté cet argent sont atteints, vous pouvez restituer ce capital avec le taux d’intérêt pré-accordé et passer à des choses plus grandes et meilleures. Cependant, les investisseurs privés fournissent un capital permanent en achetant des capitaux dans votre entreprise, continuant ainsi à exister même après que vous ayez atteint les objectifs pour lesquels vous aviez levé ce financement. Un investisseur en capital-investissement acceptant une sortie pour un retour sur investissement préalablement convenu est la sortie de dernier recours, c’est-à-dire l’attente minimale de cet investisseur. Ils en veulent plus, beaucoup plus – autant que possible.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Par conséquent, alors que nous sommes aussi gourmands que possible avec nos attentes de retour sur investissement, les investisseurs en capital-investissement apportent beaucoup de bonnes choses malgré l’image sombre et douteuse que je viens de brosser de notre espèce. Nous (VCs et PEs) participons activement à la croissance de votre entreprise et agissons comme une caisse de résonance pour vos défis commerciaux. En outre, nous mettons en place des structures pour professionnaliser le fonctionnement de votre entreprise et, lorsque cela est nécessaire, nous utilisons notre Rolodex pour ouvrir des portes d’affaires ou de nouveaux tours de financement. Il y a beaucoup de bien, mais toutes les entreprises ne peuvent pas accepter notre capital.

Bien que nous soyons copropriétaires de votre entreprise, nous ne sommes pas coopérateurs de votre entreprise (dans la plupart des cas). Par conséquent, l’introduction de notre argent dans votre bilan entraîne la ségrégation des propriétaires des chefs d’entreprise. Le gérant rend compte aux propriétaires même s’il est assis des deux côtés de la table. Le directeur pourrait être démis de ses fonctions mais continuer en tant que propriétaire et profiter des bénéfices de l’entreprise même s’il ne l’exploite pas au jour le jour. Cette ségrégation des propriétaires des dirigeants est fondamentale depuis l’introduction du capital-risque. Pourtant, cela continue de confondre les entrepreneurs, même ceux qui en sont à leur quatrième ou cinquième entreprise ou ce que l’on pourrait appeler un « entrepreneur en série ».

Ne pas comprendre les mises en garde apportées par les investisseurs externes, cependant, ne vous permet pas de l’ignorer. Voici donc quelques conseils sur l’utilisation de ces fonds propres et sur la façon de préparer votre entreprise à l’investissement privé.

Utiliser le capital-investissement pour poursuivre la croissance: N’oubliez pas qu’il s’agit de la forme de capital la plus chère pour votre entreprise. L’utiliser dans des domaines qui fourniront un ROI inférieur au coût de ce capital sera préjudiciable à votre entreprise. Investissez ce capital judicieusement et dans les secteurs d’activité qui donneraient des rendements plus élevés que le coût de ce capital.Institutionnalisez vos opérations: Chaque actionnaire externe de votre entreprise peut s’interroger sur la manière dont vous gérez votre entreprise. Cela pourrait être une expérience choquante pour vous si vous ou votre entreprise n’êtes pas préparé. Au lieu de cela, profitez de cette opportunité pour faire appel à une gestion professionnelle, gérer l’entreprise sur des SOP, des KPI et des KRA. Créez et responsabilisez une deuxième ligne de leadership en créant des structures de reporting claires pour montrer que vous n’êtes pas un spectacle à une ou deux personnes.Rapports transparents: Un problème courant qui agace les investisseurs privés et les empêche d’investir dans les MPME est leur tenue de registres douteuse. Vous devez fournir des rapports précis et périodiques à vos investisseurs dans un format mutuellement acceptable. Les données sont essentielles dans notre reporting à nos investisseurs (rappelez-vous que nous gérons le capital de tiers). Par conséquent, nous risquons de perdre leur confiance en nous s’il y a une erreur dans votre rapport. De plus, il nous est pratiquement impossible de fournir des conseils, des commentaires ou de l’aide précis ou honnêtes si les chiffres analysés sont incorrects.Séparez vos dépenses personnelles de vos dépenses professionnelles: Lors de la gestion de l’émission de manière indépendante et sans propriété externe, l’utilisation d’un actif de l’entreprise pour des raisons personnelles était acceptable (même si déconseillée). Cependant, ces activités doivent cesser car les actifs de l’entreprise sont la copropriété de ses actionnaires. L’utilisation d’actifs en copropriété à des fins personnelles n’est pas acceptable pour les investisseurs privés. Par conséquent, cette voiture au nom de votre entreprise, mais qui est utilisée pour circuler dans votre famille, doit partir.Suppression des conflits d’intérêts: Une entreprise familiale fera certaines concessions sur ses bénéfices si elle « établit » un membre de la famille élargie ou un ami pour soutenir leurs familles respectives. Avec la propriété externe, ces relations doivent être maintenues sans lien de dépendance ou doivent être signalées à l’investisseur lors de la conduite de sa diligence raisonnable. La plupart des investisseurs privés ne voudraient pas perturber le flux de votre entreprise à moins (aux yeux de l’investisseur) que la relation chaleureuse ne nuise considérablement à votre entreprise. Cependant, vous devez être prêt à apporter des modifications à la relation ou à modifier la relation si cela devient un point délicat entre vous et vos investisseurs.

Anirudh A Damani est l’associé directeur d’Artha Venture Fund. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.