Votre ordinateur peut donner beaucoup plus: ce SSD Samsung de 2 To peut le faire et coûte 187 euros | La technologie

Si vous avez un ancien ordinateur portable ou de bureau, installer un SSD si vous n’en avez pas le fera fonctionner beaucoup plus rapidement. Vous pouvez le faire à petit prix grâce à certaines offres d’Amazon.

La situation sur le marché de l’informatique n’est pas simple: pour diverses raisons, le stock de composants est faible et cela rend le renouvellement d’un nouveau PC beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher, bien qu’il existe des options pour améliorer celui que vous avez déjà, surtout si vous continuez à utiliser un disque dur à l’ancienne.

Les SSD sont parfaits pour cela, et de plus en plus moins chers. Un exemple est le Samsung 870 EVO de 2 To, une unité de grande capacité et très demandée qu’Amazon vient de quitter au prix de 187 euros.

Ce SSD de 2,5 “offre d’excellentes vitesses de lecture et de transmission allant jusqu’à 560 Mo par seconde et est compatible avec pratiquement tous les PC.

Atteignez facilement une vitesse de lecture de 570 Mo par seconde, et cela est assez visible lors de l’exécution des applications installées dessus, ainsi que lors de l’exécution du système d’exploitation, si vous avez choisi de le mettre dans ce SSD.

Bien sûr, vous devez tenir compte du fait que Les SSD NVME sont beaucoup plus rapides, mais plus chers. C’est pourquoi les utilisateurs les plus avancés parient sur un double SSD, si possible: un NVME qui exécute l’OS et un autre pour sauvegarder des fichiers de toutes sortes.

Installer ce SSD remarquablement facile. Il vous suffit de l’insérer dans la baie et de connecter le câble SATA, bien que si vous remplacez le disque dur sur lequel Windows était installé, vous devrez réinstaller complètement le système d’exploitation.

Dans ce guide, nous vous montrons les types de SSD, les formats et la compatibilité à prendre en compte pour étendre la capacité de vos appareils.

Si vous pensez que vous n’avez pas besoin de 2 To, l’option 1 To est là aussi. Il coûte 109 euros et est vendu par Amazon Espagne dans les mêmes conditions.

Le prix des deux modèles dépassant 29 euros, la livraison est totalement gratuite partout en Espagne, que vous ayez Amazon Prime ou non, même si si vous l’avez, vous pouvez la recevoir en seulement 24 heures ouvrables.

