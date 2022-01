Votre pack de démarrage It Girl pour 2022

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

C’est officiel : la « Girl Boss » est morte et la « It Girl » prend le relais en 2022.

Alors, qu’est-ce qui fait de quelqu’un une It Girl, demandez-vous ? Nous avons longuement réfléchi à celle-ci car elle est très différente de la It Girl qui régnait au début des années 2000. Pour commencer, le terme peut s’appliquer à tous les genres, mais pour cet article, nous utiliserons elle / ses pronoms.

Une It Girl est plus qu’une personne avec beaucoup de style et un calendrier social complet. Tout en restant au fait des dernières tendances, elle aime ajouter sa propre touche, ou mieux encore, lancer son propre mouvement de style. Ses vêtements n’ont pas besoin d’être chers ou de créateurs. En fait, elle adore Amazon et la chasse aux bonnes affaires, elle peut donc économiser son argent pour les voyages des filles, les cours de fitness ou la thérapie – elle sait que la santé mentale est une richesse !

En plus de faire de chaque rue son défilé, la It Girl s’intéresse au bien-être et se donne comme priorité de prendre soin de son esprit, de son corps et de son âme. Vous la verrez probablement porter un gobelet Simple Modern partout où elle va, car l’hydratation est la clé et elle a toujours besoin d’une boisson à portée de main. Et si vous la voyez dans la rue, elle porte certainement des écouteurs avec fil pour écouter un podcast ou bloquer les ennemis.