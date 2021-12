Natti Natasha : Votre partenaire pourrait passer 10 ans en prison

Tout semble indiquer que le couple du célèbre chanteuse Natti Natasha risque de passer 10 ans en prison, quelque chose qui est sans aucun doute un coup terrible pour elle et sa fille, âgée de quelques mois.

Raphy Pina, le fiancé de Natti Natasha, a dû faire face à la justice et ils disent que malheureusement ce qui l’attend met son avenir en jeu.

Malheureusement, l’avenir de Raphi Pina, la compagne de Natti Nastasha, est devenue incertaine, puisque le producteur de musique a dû faire face à la justice ce lundi 13 décembre, après avoir été accusé d’une accusation de possession d’armes à feu et d’une autre de possession d’arme automatique.

Et bien qu’il ait lancé un appel à l’aide désespéré en plein anniversaire du reggaeton dominicain, cette date est arrivée et le père de Vida Isabella a reçu un coup sévère juste avant le procès, ce qui a mis tous ses fans en alerte sur ce que cela pouvait signifier.

C’est pourquoi lundi dernier, Pina Nieves est arrivée au tribunal fédéral de Hato Rey, à Porto Rico, dans la matinée pour le début du procès contre elle, après que le juge Francisco Besosa a rejeté sa demande de rejet de l’accusation.

Cela signifie que malheureusement, le producteur Raphy n’a pas pu éviter d’affronter ce processus.

Cependant, dans le dossier de l’affaire, on peut lire que le juge a statué sur la requête comme « refusée » dimanche après-midi.

Même ce même média a lâché les propos lâchés par le producteur de musique avant de faire face à cette procédure judiciaire et ils soulignent qu’en entrant au poste de contrôle de sécurité, Pina a affirmé être « calme ».

En plus de déclarer : « Positif, positif, calme. Vous savez, pour apparaître comme toujours. Le monde entier me soutient, Dieu merci », a-t-il ajouté.

Selon les médias locaux, cette procédure judiciaire à laquelle est confronté le partenaire de Natti Natasha pourrait l’exposer jusqu’à dix ans de prison maximum pour chacun des chefs d’accusation, son sort est donc en jeu, puisqu’il se bat devant le tribunal qui ne fait que commencer.