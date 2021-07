Votre PC peut ne pas prendre en charge Windows 11, mais le OnePlus 6T (en quelque sorte) le fait

TL;DR

Windows 11 a été officieusement porté sur le OnePlus 6T et plusieurs autres téléphones Snapdragon 845. Ce n’est pas encore parfait car certains aspects comme l’audio et le Wi-Fi ne fonctionnent pas pour le moment. La nouvelle intervient après qu’un pirate informatique a porté Windows 11 sur le dernier téléphone phare de Microsoft, Windows Phone.

Microsoft a publié un aperçu de Windows 11 la semaine dernière, permettant aux consommateurs de tester la nouvelle mise à jour. Mais nous avons également vu la plate-forme portée sur le téléphone Windows Lumia 950 XL de 2015. Maintenant, nous avons vu Windows 11 porté sur les produits phares Android 2018.

Le portage a été réalisé par un groupe appelé Renegade Project, qui s’est consacré au portage des versions Windows, Linux et Arm d’autres systèmes d’exploitation sur les téléphones Snapdragon 845. Plus précisément, l’un des membres a publié une vidéo montrant Windows 11 en cours d’installation et éventuellement en cours d’exécution sur le OnePlus 6T. Découvrez-le ci-dessous.

La description de la vidéo indique que les fonctions CPU, écran tactile, USB et Bluetooth fonctionnent. Mais le Wi-Fi, l’audio non Bluetooth, la connectivité cellulaire et d’autres capteurs ne fonctionnent pas encore. Il semble également que la prise en charge du GPU ne soit que partiellement implémentée pour le moment en raison de l’absence d’un pilote GPU fonctionnel.

Richard Gráčik, membre du Renegade Project, a également confirmé à Android Authority que le groupe avait réussi à porter Windows 11 sur OnePlus 6 et « quelques autres téléphones » avec le Snapdragon 845. Le projet répertorie plusieurs téléphones pris en charge tels que le Xiaomi Mi 8, le Xiaomi Mi Mix 3. , Poco F1 et Samsung Galaxy S9 Plus. Mais il n’est pas clair s’ils prennent également en charge spécifiquement Windows 11 ou prennent en charge d’autres plates-formes basées sur Arm en général dans le cadre du projet global.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons Windows on Arm s’exécuter sur des téléphones Snapdragon 845, car le projet portait auparavant Windows 10 on Arm sur des appareils Snapdragon 845. Le groupe maintient même une liste de jeux PC qu’ils ont testés, et Crysis semble en fait fonctionner (bien qu’au ralenti).

Dans tous les cas, Windows 11 devrait offrir une expérience plus fluide sur les appareils Snapdragon 845 que sur le Lumia 950 XL équipé de Snapdragon 810. Mais nous espérons également que la mise à jour sera éventuellement portée sur les téléphones Snapdragon 865 et Snapdragon 888.