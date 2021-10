« Votre petit titre n’est pas bon pour un ching *** », a déclaré le ‘coach de vie’ Carlos Muñoz – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les internautes ont relancé une vidéo où l’influenceur d’affaires Carlos Muñoz a provoqué la polémique après avoir critiqué l’enseignement secondaire supérieur, où l’entrepreneur a suggéré à ses partisans de ne pas aller à l’université.

À travers une émission en direct réalisée le 28 juillet 2019, l’homme d’affaires a souligné que plusieurs jeunes et parents lui ont demandé quelles recommandations il pourrait donner aux étudiants qui s’apprêtaient à entrer à l’université, auxquels le Mexicain Il a recommandé à ses followers et amis un « année des remèdes » pour grandir professionnellement.

« Si vous êtes sur le point d’obtenir votre diplôme d’études secondaires ou si votre enfant est sur le point d’obtenir son diplôme d’études secondaires, ne le mettez pas à l’université. Je pense que l’université est la pire erreur dans une étape aussi importante, où cette maturité est nécessaire. Qu’est ce que je ferais? Je ferais ce que j’appelle « l’année de rattrapage dans votre carrière de croissance exponentielle ». Ton titulito n’est pas bon pour un ching ***. Que ce soit très clair pour vous à partir de maintenant », a déclaré Carlos Muñoz.

Lors de l’émission, lui aussi, coach de vie, a souligné de manière désobligeante que le système éducatif forme les gens à être « des travailleurs et des employés » et a expliqué que dans leur année de rattrapage de la drogue, les jeunes doivent se détacher complètement de l’éducation système et d’un travail qui les empêcherait de se développer.

« Vous venez d’une éducation de merde, où ils ont essayé de vous faire comme tout le monde, ils vous ont appris à être un ouvrier et un employé, ils vous ont appris à maintenir l’ordre et à tuer votre créativité », a-t-il expliqué.

