Votre Pixel 5 est devenu beaucoup plus rapide grâce à la mise à jour de sécurité d’avril

Le Google Pixel 5 est devenu un peu plus rapide avec la mise à jour d’avril d’hier. Oui, nous avons noté dans l’article que Google avait indiqué qu’il incluait des « optimisations de performances pour certaines applications et certains jeux », mais un fil Twitter partagé par Andreas Proschofsky de Der Standard indique que l’augmentation des performances se situe entre 30 et 50%, d’après ses tests. après l’installation du correctif.

Il s’avère que le Pixel 5 obtient désormais de bien meilleurs résultats dans 3DMark. Comme dans 30-50 pour cent de mieux par rapport à un niveau de patch de mars P5 w. Même les résultats des benchmarks généraux tels que PCMark Work sont un peu meilleurs (même si dans ce cas vraiment juste un peu). 2 / pic.twitter.com/58Ze5qFE6d – Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) 5 avril 2021

Maintenant, alors que le Pixel 5 n’était pas lent en soi, les performances du GPU n’étaient pas aussi bonnes qu’elles auraient pu être basées sur les quelques sites qui ont évalué le téléphone. Cela était particulièrement frappant par rapport aux autres téléphones Snapdragon 765 comme le OnePlus Nord, qui coûtent moins cher que l’offre de Google.

En examinant le Pixel 5, l’autorité Android a noté:

Dans les benchmarks, le Google Pixel 5 a assez bien fonctionné, mais ce n’était certainement pas le score le plus élevé pour un appareil Snapdragon 765G. Le Google Pixel 5 a décroché un score de 2633 en Geekbench 4 monocœur et 5 994 en multicœur. En comparaison, le OnePlus Nord a obtenu respectivement 2853 et 7896 résultats dans les tests Geekbench 4 monocœur et multicœur.

Cette mise à jour corrige cela, amenant l’appareil là où il devrait être. Il est difficile de trouver des repères équivalents pour le 4a 5G, mais comme Google indique les deux téléphones dans les notes de publication, il est facile de supposer qu’ils ont la même amélioration.

On ne sait pas pourquoi le Pixel 5 aurait été conçu pour sous-performer, pour commencer. Peut-être que Google voulait limiter la surchauffe et donner la priorité à la durée de vie de la batterie dans la version initiale. Il est peu probable qu’il y ait une réponse claire à cela. Le Pixel 5 reste l’un des meilleurs téléphones Android en tant que package complet, et cette mise à jour ne fait que le rendre meilleur.

